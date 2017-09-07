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"Terör, temelinden halledilecek"

- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba: - "Güneydoğu'nun en önemli problemi enerjidir, enerji problemi çözülecektir, işsizlik oranı düşecektir, mevsimlik tarım işçisi problemi de kısa sürede çözülecektir. Gerçekten terör, temelinden halledilecek ve sarsılacaktır" - "Türkiye'de 80 milyonluk bir aileyiz, el ele verirsek güzel şeyler yaparız"

ŞANLIURFA (AA) - RAUF MALTAŞ - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Güneydoğu'nun en önemli problemi enerjidir, enerji problemi çözülecektir, işsizlik oranı düşecektir, mevsimlik tarım işçisi problemi de kısa sürede çözülecektir. Gerçekten terör, temelinden halledilecek ve sarsılacaktır." dedi.

Fakıbaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, refah seviyesi daha yüksek olan bir Türkiye hayali için hükümet olarak büyük gayret gösterdiklerini söyledi.

Sorunların halledilmesi noktasında herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini ifade eden Fakıbaba, partisinin kurmaylarının halkın sorunlarının ve taleplerinin yakın takipçisi olduğunu dile getirdi.

Vatandaşın taleplerinin yerinde dinlenilerek çözüme kavuşturulmasının büyük önem taşıdığını anlatan Fakıbaba, bu kapsamda parti olarak sürekli sahada ve halkla iç içe olduklarını belirtti.

Güneydoğu'nun problemlerini kısa sürede çözmeyi hedeflediklerini vurgulayan Fakıbaba, "Güneydoğu'nun en önemli problemi enerjidir, enerji problemi çözülecektir, işsizlik oranı düşecektir, mevsimlik tarım işçisi problemi de kısa sürede çözülecektir. Gerçekten terör, temelinden halledilecek ve sarsılacaktır. Ben bunu tüm inancımla söylüyorum. Benim hemşehrilerim buradan kalkıp Polatlı'ya, Eskişehir'e ve Konya'ya gidiyor, onlarla ilgili de çalışma yapıyoruz." diye konuştu.

Bölgenin işsizlik probleminin çözülmesi için de farklı proje ve kalkınma hamleleri gerçekleştirmeye devam edeceklerini aktaran Fakıbaba, Türkiye'nin AK Parti iktidarı döneminde her alanda adeta çağ atladığına da değindi.

Partisinin milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla çok iyi bir ekip olduğunu ifade eden Fakıbaba, çalışan ve üreten Türkiye'nin kısa sürede çok daha önemli mesafeler alacağına inandığını vurguladı.

Bakan Fakıbaba, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de 80 milyonluk bir aileyiz, el ele verirsek güzel şeyler yaparız. El ele veremezsek vallahi başarılı olamayız. Onun için bizim birliğimiz ve beraberliğimiz ve dirliğimiz çok önemlidir. Allah bizi bunlardan alıkoymasın birlikte Türkiyeyiz. Birlikte bütün insanları kucaklayalım hiçbir ayrım yapmadan 80 milyonu kucaklayalım istiyoruz. Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı Alevi'si, Çerkez'i Laz'ı hiçbir ayrım yapmayalım. Bu ülke gerçekten AK Parti iktidarı döneminde önemli bir mesafe almıştır ve bu gittikçe de artarak devam edecektir."

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Tarım Ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref FakıbabaçözümGıdaSorunşanlıurfa
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