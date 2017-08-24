TES-İŞ'ten nükleer enerjide çifte iş birliği

ANKARA (AA) - Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikasınca (TES-İŞ) Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) yapımını da üstlenen Rosatom şirketinin nükleer santral kurup işlettiği Rusya ile Belarus'taki enerji sendikalarıyla işçilerin eğitimi ve iş güvenliği standartlarının geliştirilmesi amacıyla iş birliği anlaşmaları imzalandı.

TES-İŞ Genel Merkezinde düzenlenen törende, anlaşmalara Genel Başkan Mustafa Şahin ile Rusya Nükleer Enerji ve Endüstri İşçileri Sendikası (RTUNPIW) Genel Başkanı Igor Fomichev, Belarus Enerji Gaz ve Akaryakıt İşçileri Sendikası (BTUEGFW) Genel Başkanı Uladzimir Dziklou imza attı.

TES-İŞ Genel Başkanı Şahin, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin işçi ve işvereni ile nükleer enerji konusunda bilgisini artırıp kapasitesini geliştirmesi gerektiğini belirterek, RTUNPIW'in nükleer enerji santrallerinde ve nükleerle ilgili diğer sektörlerde çalışan yaklaşık 320 bin üyesi bulunduğunu söyledi.

Şahin, Rusya'da nükleer işkolunda faaliyet gösteren sendikanın, tüm sorularına yanıt verebilecek bilgi birikiminden mutlaka yararlanacaklarını ifade ederek, bu iş birliği sayesinde nükleer enerjiyle elektrik üretimine başlamadan önce söz konusu alanı tanıyabileceklerini aktardı.

Rusya'da nükleer enerji alanında çalışan işçilerin koşullarını gözlemleme olanağı bulacaklarını da ifade eden Şahin, "Bu alanda çalışanların koşullarını RTUNPIW'in işyerlerinde gözlemleyeceğiz. Çevreye, topluma ve özellikle santrallerin kurulduğu yerleşim merkezlerine etkilerini inceleyeceğiz. Bu iş birliği sayesinde sendikamızın nükleer enerji alanındaki bilgi ve kapasitesini geliştirecek ve gelecek için üyelerimiz açısından hazırlık yapacağız. Ayrıca anlaşmalar sayesinde ortak etkinliklerle işçi hak ve özgürlükleri, çevre ve yaşam koşulları gibi konularda diğer ülkelerdeki sendikalarla dayanışma içerisinde olacağız." ifadelerini kullandı.

RTUNPIW Genel Başkanı Igor Fomichev da sendikalarının nükleer alanda önemli bir deneyimi bulunduğunu vurgulayarak, bir ülkede nükleer santral kurulmasının uzun vadeli bir iş ve iş birliği konusu olduğunu söyledi.

Bir çok alanda nükleer endüstriden daha fazla tehlike olduğunu dile getiren Fomichev, "Sadece üretim konuları ile ilgilenmeyip çalışanlarımızın sağlığı ve sağlıkla ilgili önleyici tedbirlere de zaman ayırıyoruz. İstihdam imkanları, ücretlerin belli bir seviyede olması, çalışma koşulları ve sürdürülebilir çevre gibi konularda uzun yıllardır meşgul oluyoruz ve iyileştirmek için hedeflerimiz var." dedi.

- Belarus'un ilk santralini de Rosatom yapıyor

BTUEGFW Genel Başkanı Uladzimir Dziklou ise sendikalarının 132 bin üyeye sahip olduğunu, bu rakamın Belarus'ta enerji işkolunda çalışanların yüzde 96'ına denk geldiğini kaydetti.

RTUNPIW ile iki ay önce ikili anlaşma imzaladıklarını anlatan Dziklou, "Bugün Türk mevkidaşlarımızla imzaladığımız anlaşma tarihi bir anlaşmadır. Çünkü Belarus ve Türkiye ilk nükleer santrallerini Rosatom'la inşa ediyorlar. Ülkemizde 2 bin 400 megavatlık bir nükleer santral inşa ediliyor. Birinci bloğu 2019'da, ikinci bloğu da 2020'de devreye alınacak." bilgilerini aktardı.

Mersin Akkuyu NGS Projesi'ne ilişkin ilk anlaşma 2010 yılında Rusya ile imzalandı. İlk bölümünün 2023'de devreye girmesi planlanan Akkuyu santrali, toplamda 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak.