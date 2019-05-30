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Tescilli Akkuş fasulyesinde rekolte hedefi 2 bin ton

- Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya: - "Tarım arazilerimizdeki sulama sorununu aşmamız durumunda hedeflediğimiz rakama daha kısa süre içinde ulaşmamız mümkün"

Tescilli Akkuş fasulyesinde rekolte hedefi 2 bin ton
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ORDU (AA) - Ordu'nun Akkuş ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaret tescil belgeli Akkuş şeker fasulyesinde rekoltenin 2 bin tona yükseltilmesi hedefleniyor.

Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akkuş şeker fasulyesi için 2010 yılında tescil belgesi aldıklarını söyledi.

Kaya, üründe geçen yıl itibarıyla 400 tona çıkarılan rekoltenin gelecek birkaç yıl içinde 2 bin tona yükseltilmesini hedeflediklerini dile getirdi.

Beyaz rengi, kendine has tadı, aroması ve kokusu, erken pişmesi ve kabuksuz olması gibi özellikleriyle öne çıkan fasulyeye talebin arttığını anlatan Kaya, bu durumu göz önünde bulundurarak yeni dikim alanları oluşturmaya gayret edeceklerini bildirdi.

Üründe rekoltenin artması için sulama probleminin aşılması gerektiğini belirten Kaya, "Tarım arazilerimizdeki sulama sorununu aşmamız durumunda hedeflediğimiz rakama daha kısa süre içinde ulaşmamız mümkün." dedi.

Kaya, fasulyeye yurt dışından da talep geldiğine dikkati çekerek, "Almanya'dan geçen yıl 100 ton kadar talep gelmişti ancak paketleme tesisimizin yetersiz olması nedeniyle bu ihracatı yapamadık. İnşallah bu tesisimizi tam anlamıyla hayata geçirdiğimiz vakit gelen talebe göre yurt dışına da ürünümüzü göndermeye başlayacağız." diye konuştu.

Ürünün iç pazarda satışında sorun yaşanmadığını vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Bu fasulyenin ilk alıcısı zaten Akkuş Ziraat Odası. Şimdiye kadar tüm üreticilerimizin elindeki ürünü aldık. Bundan sonra da hiçbir üreticimizi mağdur etmeyeceğiz. Kimse bundan endişe etmesin. Bazı pazarlarda farklı fasulyeler, yüksek fiyatlardan Akkuş şeker fasulyesi diye satışa sunuluyor. Tüketicilerimiz bu konuda biraz daha dikkatli olsun. Bizim markamızı kullanarak kazanç elde etmek isteyenlere fırsat vermesinler."

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