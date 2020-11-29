Tescilli başarı hikayeleri fuara damgasını vurdu

Franchising ve markalı bayilik alanında Türkiye’nin ilk ve tek fuarı Bayim Olur musun etkinlikleri ile de dikkat çekti. Güvenilir Ürün Platformu ve Adres Patent desteği ile düzenlenen Pandemi’de Markalaşma: Türk markaları dünyaya açılıyor başlıklı panelde tescil ve patent ile markaların koruma altına alınmasından bayilik veren firmaların başarı hikayeleri ne kadar firmalarda markalaşma süreci masaya yatırıldı. Panel sonrasın ürün güvenliği konusunda başarılı çalışmalar yapan kişi ve kurumlara teşekkür sertifikası verildi.

Yurt dışında da koruma devam etmeli

2029’a kadar 1 milyon patent hedeflerinden bahseden Adres Patent Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çavuşoğlu; taklit ve benzeri ürünlerden markalı ürünlere yönelen bu yeni tüketici modeli, son 8 ayda patent başvuru sayısının rekor kırmasına neden oldu. Türkiye’de geçen yıl 110 bin patent başvurusu yapılırken, bu rakamın 2020 yılı sonunda 160 bin seviyesine ulaşması bekleniyor diye konuştu. Özellikle yurt dışında tescil ve patent işlemleri yanında domain adreslerinin de önemine değinen Çavuşoğlu dijital mecralardan satışın arttığını ve bu durumun ne kadar daha süreceğinin belli olmadığını ve özellikle sosyal medya hesap adları ve domainlerinde koruma altına alınması gerektiğinin altını çizdi.

Ali Yüksel- Hilmi Özalp Hukuk Bürosu’ndan Avukat Çiğdem Çınar Arıkan özellikle yurtdışındaki bir çok ülkenin prosedür ve yasal düzenlemelerinin farklı olduğunu, yurtdışına açılmak isteyen firmaların tüm markalarını ve alan adlarını koruma altına alması gerektiğini belirterek yurt dışı için yasal düzenlemeler kapsamında uygulanan öncesi ve sonrası işlemler firmalar için maliyetli görülebilir ancak kötü niyetle karşılaşmanın maliyetinin çok daha fazla olacağını sözlerine ekledi.

Konseptler ve iş yapış şekilleri değişmeli

Cafe Esperro Franchise ve İş Geliştirme Müdürü Selçuk Balkan, ‘Biz pandemi ile birlikte franchise bedeli almama kararı aldık ve pandemi ile konseptlerimizde de önemli değişklikler oldu. Konseptlerde kapalı ve dar alanlardan açık ve geniş alanlara yönelme var. Şu an sadece paket servis ve al götür uygulamaları yapabiliyoruz ve bu durumun ne kadar süreceği belli değil bu nedenle beklemek yerine sürece en hızlı şekilde nasıl adapte olabiliriz diye kendimize sorduk. Senin olduğun her yerde sloganı ile özellikle mobilize konseptler geliştiriyoruz’ diye konuştu.

Vegan lahmacuna talep çok fazla

Panelde konuşan İrfan Usta Lahmacun Kurucusu İrfan Temel Lahmacun ‘Bizim yöresel ürünümüz ama kimse doğruyu bilmiyor, gerçek lahmacun nasıl olmalı bilmiyor. Öncelikli amacım gerçek lahmacunu herkese hem ülkemizde hem dünyada tanıtmak. Şu an sadece paket servis yapılabilmesine rağmen şu süreçte satışlarımızın eskiye göre daha fazla bu bizim ürünümüzün kalitesini gösteriyor. Kalite ve standardizasyon bu işin olmazsa olmazı, harcın içine ne kadar et ne kadar sebze girdiği çok önemli. Lahmacunu farklı çeşitler ile de tüketici ile buluşlturuyoruz. Peymacun, tavuklu, kokoreçli ve vegan lahmacun gibi çeşitler var. Vegan lahmacun çok talep görüyor hatta harç yetişmezse şikayet ediyor müşterilerimiz hemen yenisini hazırlattıryoruz. Yeni yeni bayilik vermeye başladık, yatırımcının ilk sorusu kaç kişi çalıştırmak zorundayız oluyor. Bizim konseptimizde maksimum çalışan sayısı 8 ayrıca al götür sistemine uygun olarak küçük metrekareli işletmeler tasarlıyoruız. Bu yüzden yüksek yatırım maliyetleri gerekmiyor’

Kahve deyince akla gelen ilk markalardanız

David People Markalar Koordinatörü Can Sepkin yurt dışında özellikle Arap Emirlikleri ve Orta Doğu ülkeleri ile bayilik görüşmelerimiz devam ediyor. Kahve Osmanlı tarafından dünyaya duyurulmuş olmasına rağmen hem ürün hammaddesini dışarıdan temin ediyoruz hem de kahve tüketimi yurt dışında daha fazla. Güçlü rakiplerin olması ve yasal süreçlerin hızlı tamamlanmaması piyasaya girişi zorlaştırıyor. Biz sadece kahve değil dünya mutfağı ile de müşterimize hizmet veriyoruz ancak yine de kahve diyince akla gelen ilk firmalardan biriyiz. Bayilik verirken çok net kurallarımız var örneğin açacağımız bayilerin kilometre olarak birbirini etkilemeyecek mesafelerde olması lazım aksi durumlarda bayilik vermiyoruz.

Panel sonrası ürün güvenliği konusunda başarılı çalışmalar yapan kişi ve kurumlara sertifikaları Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak ve Medya Fors Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Erem tarafından verildi.