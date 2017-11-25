ANKARA (AA) - MEHTAP YILMAZ - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bu yılın geride kalan döneminde 168 yeni coğrafi işaret başvurusu yapıldığını bildirerek, "Mevcut durumda tescilli coğrafi işaret sayısı 222'ye ulaştı, 408 coğrafi işaretin başvuru süreci ise devam ediyor." dedi.

Özlü, AA muhabirine, Türk Patent ve Marka Kurumunun (TÜRKPATENT) coğrafi işaretler alanında sürdürdüğü çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Coğrafi işaretlerin, yöresel ve kültürel değerlerin Türk Patent ve Marka Kurumunca tescil edilerek koruma altına alındığını anlatan Özlü, böylece söz konusu varlıkların özelliklerini kaybetmeden geleceğe taşındığını ve tescilli ürünlerin markalaşarak, ekonomiye katkı sağladığını söyledi.

Özlü, coğrafi işaret sisteminin; yerel üretimi, kırsal kalkınmayı desteklemesi, geleneksel bilgi ve kültürel değerleri, üreticileri, tüketicileri koruması gibi çok yönlü etki ve faydaları bulunduğuna işaret ederek, coğrafi işaretli ürünlerin piyasalarda benzerlerine nazaran en az 2 kat daha yüksek fiyata satılabildiğine dikkati çekti.

- "408 coğrafi işaretin başvuru süreci devam ediyor"

Yöresel ve kültürel değerlerin, coğrafi işaretlere dönüştürülerek kalkınma aracı haline getirilmesi gerektiğinin altını çizen Özlü, söz konusu varlıklardan daha çok kazanç elde etmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Sürdürülen faaliyetlerle Türkiye'nin coğrafi işaret sayısını artırmayı amaçladıklarını vurgulayan Özlü, "Bu yıl öncelikle ulusal başvuruların artırılması yönünde çalışmalara yoğunlaştık ve bu çabaların karşılığını aldık. Bu yıl şu ana kadar 168 yeni coğrafi işaret başvurusu yapıldı. Mevcut durumda tescilli coğrafi işaret sayısı 222'ye ulaştı. 408 coğrafi işaretin başvuru süreci ise devam ediyor." diye konuştu.

Özlü, bu konuda paydaşlara ve ilgili taraflara rehberlik etmek üzere Türk Patent ve Marka Kurumu koordinatörlüğünde hazırlanan, "Ulusal Coğrafi İşaret Strateji Belgesi ve Eylem Planı"nda yer alan hedefleri ve eylemleri birer birer hayata geçirdiklerini ifade etti. Belgede belirtilen 5 stratejik hedef ile 27 eylem planından mevzuat, denetim ve kurumsal kapasitenin artırılmasıyla ilgili hususları Sınai Mülkiyet Kanunu'yla uygulamaya koyduklarını belirten Özlü, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çalışmalarımız farkındalığın artırılması, coğrafi işaretlerden gelir elde etme, zenginlik kaynağı haline getirme hedefleri doğrultusunda devam ediyor. Hedeflerimize ulaşmak için coğrafi işaretler konusunda uluslararası başarı kazanmış ve coğrafi işaretlerinden önemli düzeyde ekonomik gelir elde eden ülkelerin deneyimlerinden faydalanmak istiyoruz. Bu doğrultuda tecrübelerin paylaşılması noktasında ülkemizin coğrafi işaretlerle markalaşma sürecine katkı sağlaması amacıyla diğer ülkelerin ilgili kurumlarıyla ortak etkinlikler düzenliyoruz."