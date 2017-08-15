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Tesco Kipa hisselerinin Migros'a devri

- Migros: - "Pay alım satım sözleşmesi uyarınca, Kipa'nın 28 Şubat tarihli bağımsız denetimden geçmiş ve kesinleşmiş yıllık kapanış bilançosuna göre satıcı ile mutabakat sağlanarak fiyat düzeltmeleri yapılmış olup, bu çerçevede toplam nihai satın alma bedeli 194 milyon 820 bin 897,40 TL, beher pay alış fiyatı ise 0,15308 TL olarak belirlenmiştir"

Tesco Kipa hisselerinin Migros'a devri

İSTANBUL (AA) - Migros'a daha önce devir işlemi tamamlanan Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret Lojistik ve Gıda Sanayi AŞ'nin (Kipa) toplam sermayesinin yaklaşık yüzde 95,5'inin nihai bedeli 194 milyon 820 bin 897,40 TL olarak belirlendi.

Migros'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, şirketin 1 Mart tarihli duyurusunda, Kipa'nın, Tesco Overseas Investments Limited'e ait toplam sermayesinin yaklaşık yüzde 95,50'sini temsil eden payların devir işleminin tamamlandığının belirtildiği hatırlatıldı.

Söz konusu açıklamada pay alım satım sözleşmesi uyarınca, Kipa'nın 28 Şubat tarihli tahmini yıllık kapanış bilançosuna göre satın alma bedelinin 199 milyon 11 bin 756,83 TL, beher pay alış fiyatının ise 0,15638 TL olarak tespit edildiği kaydedildi.

Tespit edilen bu satın alma bedelinin Kipa'nın 28 Şubat tarihli bağımsız denetimden geçmiş ve kesinleşmiş yıllık kapanış bilançosuna göre yapılacak nihai fiyat düzeltmelerine tabi olacağının duyurulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Pay alım satım sözleşmesi uyarınca, Kipa'nın 28 Şubat tarihli bağımsız denetimden geçmiş ve kesinleşmiş yıllık kapanış bilançosuna göre satıcı ile mutabakat sağlanarak fiyat düzeltmeleri yapılmış olup, bu çerçevede toplam nihai satın alma bedeli 194 milyon 820 bin 897,40 TL, beher pay alış fiyatı ise 0,15308 TL olarak belirlenmişti." ifadelerine yer verildi.

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KAPKipaMigros
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