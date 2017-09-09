TESK Başkanı Palandöken: Esnaf sayısındaki artış sürüyor

ANKARA - (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, son bir ayda 2 bin 315 esnafın faaliyete geçtiğini, ağustos itibarıyla esnaf sayısının 1 milyon 689 bin 848 olduğunu bildirdi.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yılın ağustos ayından itibaren bir yılda esnaf ve sanatkar sayısının 28 bin 564 artış gösterdiğini aktardı.

Esnaf ve sanatkar sayısının son bir ayda da 2 bin 315 arttığına işaret eden Palandöken, "Böylelikle esnaf ve sanatkar sayımız 1 milyon 689 bin 848 oldu. İş yeri sayısı da artış göstererek geçen yılın ağustos ayından geçen aya kadar 29 bin 851, geçtiğimiz aydan bu aya kadar ise 2 bin 598 artarak 1 milyon 818 bin 224 oldu. Ülkemiz genelinde esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olarak faaliyet gösterenlerin nüfusumuza oranı ise yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti." ifadelerini kullandı.

İl nüfuslarına göre oranlandığında en çok esnafın Muğla'da olduğuna dikkati çeken Palandöken, sicile kayıtlı esnaf ve sanatkar sayısı bakımından ilk sırada 190 bin 186 esnaf ile İstanbul'un yer aldığını bunu 106 bin 920 esnaf ile İzmir'in, 87 bin 655 esnaf ile Ankara'nın, 71 bin 73 esnaf ile Antalya'nın, 64 bin 946 esnaf ile de Bursa'nın takip ettiğini kaydetti.

Palandöken, ağustosta sicile en fazla tescil yapılan ilk beş meslek koluna bakıldığında ilk sırayı bin 533 tescil ile büfelerinde, bakkallarda ve marketlerde yapılan ticaretin, ikinci sırayı bin 382 tescil ile lokantacılık, yemek ve içecek sunumu faaliyetlerinin, üçüncü sırayı ise 823 tescil ile servis aracı işletmeciliğinin aldığını bunu kahvehane, kıraathane ve çay ocağı işletmeciliği ve şehirlerarası yük taşımacılığının izlediğini bildirdi.

Kadın esnaf sayısı 13 bin 538 arttı

Kadın esnaf ve sanatkar sayısında da artış olduğuna işaret eden Palandöken, "Kadın esnaf sayımızda temmuz ayından bu yana bin 101, geçen yıl ağustostan bu yana 13 bin 538 artış oldu. Ağustos sonu itibarıyla mevcut 261 bin 105 kadın esnafımızın tüm esnaf sayısına oranı yüzde 15,45. Geçen yılın aynı ayında bu oran yüzde 14,9'du." bilgisini verdi.

Bendevi Palandöken, kadınların iş gücüne katılımının çok önemli olduğunu vurguladı.

Muhabir: Zeynep Akyıl















