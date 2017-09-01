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TESK Başkanı Palandöken'den Kurban Bayramı mesajı:

- "Başta Ortadoğu olmak üzere dünyanın pek çok yerinde Müslüman kardeşlerimiz zulme uğrayıp, derin acılar yaşamakta. Bunlara karşı seyirci kalınmamalı"

TESK Başkanı Palandöken'den Kurban Bayramı mesajı:

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, başta Ortadoğu olmak üzere dünyanın pek çok yerindeki Müslümanlara yönelik zulme seyirci kalınmaması gerektiğini belirtti.

Palandöken, Kurban Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, bayramların, umutların tazelenmesi, küslerin barışması ve güzel değerlerin yeniden hatırlanması bakımından önemli fırsatlar olduğunu ifade etti.

Bu fırsatları kaçırmadan tüm yüreklerde sevgiye yer ayrılması gerektiğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Sevgimiz de tüm dünyaya ve insanlığa örnek olmalıdır. Unutulmamalı ki bu bayramda komşularımızı ve akrabalarımızı hatırlamalı ve evlerde huzuru hep birlikte hakim kılmalıyız. Başta Ortadoğu olmak üzere dünyanın pek çok yerinde Müslüman kardeşlerimiz zulme uğrayıp, derin acılar yaşamakta. Bunlara karşı seyirci kalınmamalı. Dünyada gözyaşı ve kanın bir an önce durmasını, insanlığın, sevginin kazanmasını, esnaf ve sanatkar camiası olarak Kurban Bayramı'nın tüm insanlık için mübarek olmasını Mevla'dan diliyorum."

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Bendevi PalandökenKurban BayramıMesaj
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