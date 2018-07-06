Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon Necati Selim Amsterdam Mavi
Microsoft'a atama
Microsoft'a atama
Avrupa'ya sattılar
Avrupa'ya sattılar
Bu yıl bol olacak
Bu yıl bol olacak
İsyan ettiler
İsyan bayrağını çektiler
Çin'den alıcılar geliyor
Çin'den alıcılar geliyor

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken:

- "Çocuklarımızı yaz tatilinde güvenilir esnafa emanet edebiliriz. Böylelikle çocuklarımızın emin ellerde, kısa süreli tecrübeyle sorumluluk bilinçleri gelişir"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken:

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Çocuklarımızı yaz tatilinde güvenilir esnafa emanet edebiliriz. Böylelikle çocuklarımızın emin ellerde, kısa süreli tecrübeyle sorumluluk bilinçleri gelişir." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, çocukların sorumluluk bilinci kazanarak hayata hazırlanmasındaki en etkili yöntemlerden birinin, onları güvenilir ve bilinir esnafın yanına teslim etmek olduğunu belirtti.

Ailelerin ilköğretim çağındaki çocuklarını yaz tatilinde güvenilir esnafa emanet edebileceğini vurgulayan Palandöken, "Çocuklarımızın emin ellerde kısa süreli tecrübeyle sorumluluk bilinçleri gelişir. Ayrıca, tatil dönemlerindeki kısa süreli iş tecrübeleri çocuklara girişimci olma yolunda büyük katkı sağlar." ifadesini kullandı.

Palandöken, girişimcilik bilincinin erken yaşlarda edinilmesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın esnafın yanında kısa süreli tecrübe edinmesi çocuk işçiliği değil, onların hayata hazırlanmasıdır. Çocuklarımız derslerden kalan vakitlerini sadece televizyon izleyerek ya da bilgisayarda oyun oynayarak geçirmemeli, iş disiplinini, iş bölümünü, para kazanmanın zorluğunu ve girişimci olmayı erken yaşta öğrenmeli."



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bendevi PalandökenTESK
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5