ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Çocuklarımızı yaz tatilinde güvenilir esnafa emanet edebiliriz. Böylelikle çocuklarımızın emin ellerde, kısa süreli tecrübeyle sorumluluk bilinçleri gelişir." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, çocukların sorumluluk bilinci kazanarak hayata hazırlanmasındaki en etkili yöntemlerden birinin, onları güvenilir ve bilinir esnafın yanına teslim etmek olduğunu belirtti.

Ailelerin ilköğretim çağındaki çocuklarını yaz tatilinde güvenilir esnafa emanet edebileceğini vurgulayan Palandöken, "Çocuklarımızın emin ellerde kısa süreli tecrübeyle sorumluluk bilinçleri gelişir. Ayrıca, tatil dönemlerindeki kısa süreli iş tecrübeleri çocuklara girişimci olma yolunda büyük katkı sağlar." ifadesini kullandı.

Palandöken, girişimcilik bilincinin erken yaşlarda edinilmesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın esnafın yanında kısa süreli tecrübe edinmesi çocuk işçiliği değil, onların hayata hazırlanmasıdır. Çocuklarımız derslerden kalan vakitlerini sadece televizyon izleyerek ya da bilgisayarda oyun oynayarak geçirmemeli, iş disiplinini, iş bölümünü, para kazanmanın zorluğunu ve girişimci olmayı erken yaşta öğrenmeli."







