TESK'ten “çilingir“ uyarısı

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kayıt dışı çalışan çilingirlere itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, "Anahtarlarımızı çoğaltırken yahut kapı kilidimizi değiştirirken meslek odası kaydı, özel hologramlı ustalık belgesi ve tanıtım kartı olmayan çilingirlere kesinlikle anahtar emanet edilmemeli. İşinin ehli olmayan kişilere anahtar vermek güvenlik zafiyeti yaratabilir." uyarısında bulundu.

Palandöken, yazılı açıklamasında, oda kaydı, hologramlı ustalık belgesi ve tanıtım kartı olmayan çilingirlere anahtar emanet edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Çilingir mesleğini yapanların güvenilir kişilerden oluşması ve özel bir eğitimden geçirildikten sonra ustalık belgeleriyle tanıtım kartlarının özel hologramlı olması gerektiğine işaret eden Palandöken, "Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bu konuda özel bir çalışma yapmalıdır. Verilecek ustalık belgeleriyle kimlik tanıtım kartlarının üzerinde taklit edilemeyen özel hologramlar bulunmalıdır. 17’lik maymuncuk anahtar takımı bugün internet sitelerinde önüne gelene satılıyor. Bu anahtarlar mesleği yapanlara zimmetli olarak verilmeli, en önemlisi 1 tornavida 2 tel ile kapı açan çilingirlere itibar edilmemeli." ifadelerini kullandı.

Palandöken, bu konuda hazırlanacak bir kamu spotuyla halkın bilgilendirilmesi gerektiğinin altını çizerek, Esnaf ve Sanatkarlar Siciline kayıtlı 2 bin 286 çilingirin faaliyet gösterdiğini bildirdi. Palandöken, şunları kaydetti:

“Anahtarlarımızı çoğaltırken yahut kapı kilidimizi değiştirirken meslek odası kaydı, özel hologramlı ustalık belgesi ve tanıtım kartı olmayan çilingirlere kesinlikle anahtar emanet edilmemeli. Çünkü işinin ehli olmayan kişilere anahtar vermek güvenlik zafiyeti yaratabilir. Kimileri hiç ilgisi olmayan iş yerlerindeki makinelerle ek iş olarak anahtar çoğaltımı yapıyor. Bu kişilere kesinlikle itibar edilmemeli ve ehil olmayan kişilere çilingir mesleği yaptırılmamalı. Kayıt dışı çalışan çilingirler yüzünden işinin ehli çilingir esnafının itibarı zedeleniyor. Kayıt dışı çalışanların sabıkalı olup olmadığını, daha önce hırsızlık yapıp yapmadığını bilemeyiz. Çeşitli maddi hasarlara uğramamak ve hırsızlara davetiye çıkarmamak için kayıt dışı çalışan çilingirlere itibar etmeyin.”