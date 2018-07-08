Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar D Trabzon dünya Bursa Yapı
Irak pazarı altın yumurtluyor
Irak altın yumurtluyor
Ticaret savaşı ABD'yi vuracak
Savaş ABD'yi vuracak
KOSGEB sınırları aştı
KOSGEB sınırları aştı
EPDK 15 lisans verdi
15 şirkete lisans verdi
Corolla avantajlı
Her zaman avantajlı

TESK'ten “faiz indirimi devam etsin“ talebi

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Konutlarda ve kredi faizlerinde indirim kampanyasının devam etmesi, sürekli olmayacaksa bile en az 3 ay daha uzatılması doğrudan piyasaları canlandıracaktır"

TESK'ten “faiz indirimi devam etsin“ talebi

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Konutlarda ve kredi faizlerinde indirim kampanyasının devam etmesi, sürekli olmayacaksa bile en az 3 ay daha uzatılması doğrudan piyasaları canlandıracaktır." ifadesini kullandı.
Palandöken, yazılı açıklamasında, konut satışlarının artmasının ülke ekonomisi için önemine işaret ederek, geçen aylarda bankaların faiz indirimleri ve konut sahiplerinin fiyatları aşağı çekmesinin olumlu sonuçlar getirdiğini hatırlattı.
Bankalardaki yüksek faizlerin ev almak isteyen vatandaşları zorladığının altını çizen Palandöken, şunları kaydetti:
"Bankalar ve inşaat sektörü 10 Mayıs itibarıyla bu faizlerde ve satış fiyatlarında indirime gitti. Ancak kampanyanın kısa süre içinde bitirilmesi nedeniyle ev sahibi olmak isteyen vatandaşların tümü bu fırsattan yararlanamadı. Faiz indirimleri ve konut satış kampanyalarının devam etmesi gerekiyor. Konutun yapıldığı yerde ulaşım hatları yapılıyor, hem esnafa hem de ekonomiye katkı sağlanıyor. Konutlarda ve kredi faizlerindeki indirim kampanyasının devam etmesi, sürekli olmayacaksa bile en az 3 ay daha uzatılması doğrudan piyasaları canlandıracaktır. 2 milyona yakın konut stokunun bitirilmesi için faizlerdeki indirim ve konut sektörü indirim kampanyalarını eş zamanlı olarak devam ettirmeli."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
TESKInşaat SektörüBendevi Palandöken
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5