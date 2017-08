TESK'ten “Her şey dahil“ kaldırılsın talebi

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, turizm gelirlerinin artması için "her şey dahil sistemi"nden vazgeçilmesi gerektiğini bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin görülmeye değer birçok güzelliğe sahip olduğunu ancak turistlerin gittikleri şehirleri tanımadan ülkelerine geri döndüklerine dikkati çekti.

Turistlerin yalnızca havaalanı ve otel arasında seyahat ettiklerini belirten Palandöken, bu durumun küçük esnafın zamanla yok olmasına sebep olduğunu vurguladı.

Palandöken, otellerde uygulanan "her şey dahil sistemi"nin turistik yörelerdeki esnafa büyük zarar verdiğini savunarak, şunları kaydetti:

"Bu sistem, turistik yörelerdeki esnafa büyük darbe vurdu. Turizm gelirlerinin yeniden artabilmesi için 'her şey dahil sistemi'ne bir son verilmesi gerekir. Gelinen noktada sadece küçük esnaf değil, diğer kesimler de zora girmeye başladı. Turizm de bu yıl beklenen sayı ve verimliliğe erişilemedi. Turizm sektörü artık kendini yenilemeli ve yeni konseptler belirlemeli. Turistler, gittikleri şehirlerin tarihi ve coğrafi özelliklerini tanımalı ve döndüklerinede gittikleri yerin reklamını yapmalı. Reklam yapılırsa gelecekte turizmci de sevinir küçük esnafta sevinir."