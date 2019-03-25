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TESK'ten istihdam için “tek teşvik sistemi“ önerisi

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Kayıt dışı istihdamı azaltmak ve kayıtlı istihdamı artırabilmek için 18 çeşit teşvik veriliyor" - "18 istihdam teşvikini ne işveren ne de işçiler tam olarak biliyor. Kayıtlı istihdamı artırmak istiyorsak tek ve basit bir teşvik sistemi getirilmeli"

TESK'ten istihdam için “tek teşvik sistemi“ önerisi
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ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kayıt dışı istihdamı azaltmak ve kayıtlı istihdamı artırabilmek adına 18 çeşit teşvik verildiğini belirterek, tek ve basit bir teşvik sisteminin uygulanması gerektiğini ifade etti.
Palandöken, yazılı açıklamasında, her yeni teşvik uygulamasının bir öncekinden daha karışık ve uygulanmasının zor olduğunu öne sürdü.
Kayıt dışı istihdamı azaltmak ve kayıtlı istihdamı artırabilmek için 18 çeşit teşvik verildiğini kaydeden Palandöken, şu değerlendirmede bulundu:
"18 istihdam teşvikini ne işveren ne de işçiler tam olarak biliyor. Kayıtlı istihdamı artırmak istiyorsak tek ve basit bir teşvik sistemi getirilmeli ve bu şekilde istihdamın üzerindeki mali yükler azaltılmalı. Kadın istihdamı, engelli istihdamı, genç istihdamı, ilave istihdam, İŞKUR'a kayıtlı işsizlerin istihdamı gibi çok çeşitli ve karmaşık bir teşvik yerine, bu teşviklerden yararlananlar için indirimi yüzde 5,10,15 gibi farklı oranlarda artıran tek bir teşvik sistemi getirilmeli. Böyle bir teşvik sisteminin sonuçları, hem işveren hem işçi hem de devlet için çok daha olumlu olacaktır."
Palandöken, Türkiye'nin sabit sermaye yatırımlarını artırabilmesi için istihdamın üzerindeki yüklerin hafifletilmesinin önemine değinerek, Gelir İdaresi Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunun yaptığı çalışmalar sayesinde, son yıllarda kayıt dışı istihdamın büyük ölçüde azaldığının altını çizdi.

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Teşvik SistemiTESKIstihdamBendevi Palandöken
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