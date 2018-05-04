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TESK'ten ramazan alışverişi uyarısı

- TESK Genel Başkanı Palandöken: - "Ramazanda fiyatları yükselterek, haksız rekabete yol açan tutumlar olacaktır. Et, hurma, kuruyemiş, çay ve ramazanda sofralarımızdan eksik etmediğimiz birçok yiyecek için zam yapanlar çıkabilir. Vatandaşlarımız fiyatları iyi takip etmeli"

TESK'ten ramazan alışverişi uyarısı
ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ramazan ayının yaklaşmasıyla piyasalarda hareketlilik başladığını belirterek, "Ramazanda fiyatları yükselterek, haksız rekabete yol açan tutumlar olacaktır. Et, hurma, kuruyemiş, çay ve ramazanda sofralarımızdan eksik etmediğimiz birçok yiyecek için zam yapanlar çıkabilir. Vatandaşlarımız fiyatları iyi takip etmeli." ifadesini kullandı.
Palandöken, yazılı açıklamasında, yaklaşan ramazan öncesi yiyecek alışverişine hazırlanan vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Ramazanda alışverişin arttığını anımsatan Palandöken, "Hükümetin 12 milyon emekliye iki bayram öncesi vereceği bin liralık ikramiyenin ilki de Ramazan Bayramı öncesinde verilecek. Bu da piyasaların daha hareketli olmasına ve esnafın yüzünün gülmesine sebep olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Palandöken, fiyatları yükselterek haksız rekabete yol açanlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Ramazanda fiyatları yükselterek, haksız rekabete yol açan tutumlar olacaktır. Et, hurma, kuruyemiş, çay ve ramazanda sofralarımızdan eksik etmediğimiz birçok yiyecek için zam yapanlar çıkabilir. Vatandaşlarımız fiyatları iyi takip etmeli. Yetkililer, piyasaya yeteri kadar et ve et ürünü verecek kapasite için tedbirleri almış durumdadır. Vatandaşlarımız, esnafına güvenmelidir."
Ramazan paketleri içine konulan ürünlerin önemine de dikkati çeken Palandöken, ürünlerde kaliteye ve son kullanma tarihlerine dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.
 
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Bendevi PalandökenRamazanTESK
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