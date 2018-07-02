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TESK'ten yabancı yatırımcı mesajı

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Döviz kurlarının bu kadar hareketli olduğu bir dönemde liranın durumu özellikle yabancı yatırımcılar tarafından fırsata çevrilmeli. Yabancı yatırımcıların Türkiye'den varlık almasının ve yatırım yapmasının önü açılmalı"

TESK'ten yabancı yatırımcı mesajı

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Döviz kurlarının bu kadar hareketli olduğu bir dönemde liranın durumu özellikle yabancı yatırımcılar tarafından fırsata çevrilmeli. Yabancı yatırımcıların Türkiye'den varlık almasının ve yatırım yapmasının önü açılmalı." ifadesini kullandı.
Palandöken, yazılı açıklamasında, Türk lirasının döviz karşısında gerilediği dönemlerde yatırımcıların Türkiye'ye daha çok yönlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Para birimlerindeki değer kayıplarının fırsata çevrilebileceğine işaret eden Paladöken, "Döviz kurlarının bu kadar hareketli olduğu bir dönemde liranın durumu özellikle yabancı yatırımcılar tarafından fırsata çevrilmeli. Yabancı yatırımcıların Türkiye'den varlık almasının ve yatırım yapmasının önü açılmalı." değerlendirmesinde bulundu.
Palandöken, yabancı yatırımları teşvik etmenin yanı sıra Türk lirasına sahip çıkmak adına yurt içinde dövizle çalışan iş adamlarının tüm ticari işlemlerde döviz yerine Türk lirası kullanması gerektiğini bildirdi.

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