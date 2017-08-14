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TESKOMB'dan esnafa yapılandırma müjdesi

- TESK Genel Başkanı Palandöken: - "Esnafın kooperatifler aracılığıyla kullandığı kredilerin yeniden yapılandırılacak olması son derece olumlu" - "Esnafın bankalara olan kredi ve kredi kartı borçları da yeniden yapılandırılmalı”

TESKOMB'dan esnafa yapılandırma müjdesi

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğinin (TESKOMB), kooperatif takibine intikal eden ortak borçların yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmasını son derece olumlu bulduğu belirterek, esnafın bankalara olan tüm kredi ve kredi kartı borçlarının da yeniden yapılandırılmasını istedi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnafın kooperatifler aracılığıyla kullandığı kredilerin yeniden yapılandırılacak olmasını son derece olumlu bulduğunu ifade ederek, esnaf ve sanatkar adına Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenci'ye teşekkür etti.

TESKOMB'a borçlu esnafın anapara tutarının 786 milyon lira olduğunu belirten Palandöken, "Bu tutar yeniden yapılandırılacak. Ayrıca bu borca istinaden tahakkuk eden 204 milyon lira tutarındaki gecikme faizi de silinecek." ifadelerini kullandı.

Yapılandırmanın, sadece kooperatif borçlarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini ifade eden Palandöken, esnafın bankalara olan kredi ve kredi kartı borçlarının da yeniden yapılandırılması gerektiğini savundu.

Palandöken, daha önce 2010 yılında küresel ekonomik kriz nedeniyle esnafın bankalara olan kredi ve kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırıldığını anımsatarak, bu durumun ekonominin yeniden büyümesine ve canlanmasına büyük katkı sağladığını, aynı uygulamanın yapılması durumunda ekonominin canlanmasına etki edeceğini kaydetti.

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