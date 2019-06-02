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TESK'ten aile besiciliği talebi

- Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken: - "Artık köylere yalnızca tatil yapmak ya da dinlenmek için değil, üretim yapmak için de gidilmeli. Bu nedenle köylerde aile besiciliğini destekleyen projeler geliştirilmeli"

TESK'ten aile besiciliği talebi
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ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Artık köylere yalnızca tatil yapmak ya da dinlenmek için değil, üretim yapmak için de gidilmeli. Bu nedenle köylerde aile besiciliğini destekleyen projeler geliştirilmeli." ifadesini kullandı

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, köy nüfusu ile tarım alanlarındaki azalışa işaret etti.

Tarım ve hayvancılığı meslek haline getirmiş ve bunu sürdüren vatandaşları köyde tutmak için gübre, mazot, yem, tohum, çoban ve işletme desteği gibi desteklerin artırılması gerektiğini aktaran Palandöken, "Artık köylere yalnızca tatil yapmak ya da dinlenmek için değil, üretim yapmak için de gidilmeli. Bu nedenle köylerde aile besiciliğini destekleyen projeler geliştirilmeli. Köyde tatille birlikte üretim de yapılması için yeni kapsamlı teşvikler sağlanmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, hayvancılığın gelişmesi için kullanılmayan meraların kullanıma açılması gerektiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Tarım ve hayvancılıkta kendi kendimize yettiğimiz ülke konumuna tekrar gelmemiz için öncelikle köylerin, tarım alanlarının kıymetini iyi bilmeliyiz. Ülkede tespiti yapılmış 11 milyon hektarlık mera alanları içerisinde kullanılmayan meralar kullanıma açılmalı. Bununla birlikte köye dönüş projelerinde yaş sınırı kaldırılmalı ki nüfusu azalan köylere vatandaşlar hem yerleşsin hem de üretim yapsın."

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Aile BesiciliğiMeraTesk Genel Başkanı Bendevi Palandöken
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