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TESK'ten bankalara "POS" çağrısı

- TESK Başkanı Bendevi Palandöken: - "Bankalar POS cihazı komisyon oranını düşürmeli, Ziraat Bankasının düşük komisyon kararı örnek olmalı"

TESK'ten bankalara
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ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bankaların POS cihazı komisyon oranlarının çok yüksek olduğuna dikkati çekerek, bu oranların düşürülmesini istedi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnafın banka seçiminde POS cihazı komisyon oranlarını iyi takip etmesi gerektiğini belirtti.

Ziraat Bankasının aldığı düşük komisyon oranı kararının diğer bankalara da örnek olması gerektiğini vurgulayan Palandöken, “Merkez Bankasının belirlediği kredi kartı işlemlerinde azami faiz oranı Türk lirası için yüzde 2,02 olmasına rağmen, en düşüğü yüzde 1,10’dan başlayan komisyon oranları kimi bankalarda ciro ve taahhüt süresine göre yüzde 5.20’ye kadar çıkıyor. Ziraat Bankası bu oranı kredi kartlarında yüzde 0,85’e, banka kartlarında yüzde sıfıra kadar düşüreceğini açıkladı. Bu kararın diğer devlet bankalarına da örnek olmasını diliyoruz. Bu durumda rekabet artacağından özel bankalar da komisyon oranlarını düşürmek zorunda kalacak. Bu kararla birlikte pos cihazı komisyon oranlarının düşmesi, esnaf ve sanatkarı rahatlatacak hatta fiyatlarda indirimleri de sağlayacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, POS cihazı komisyon oranlarından vatandaşın da etkilendiğine işaret ederek, komisyon oranlarının düşürülmesi halinde başta akaryakıt sektörü olmak üzere birçok sektörde rahatlama görüleceğini kaydetti.

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(TESK) Genel Başkanı Bendevi PalandökenTürkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu
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