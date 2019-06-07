Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi dünya Trabzon Bursa ersin manaz
Turizme bayram dopingi
Turizme bayram dopingi
O ihracat mayısta çakıldı
O ihracat mayısta çakıldı
Tükettiği enerjiyi üretiyor
Tükettiği enerjiyi üretiyor
Mayıs ayının zam şampiyonu yer fıstığı
Mayıs'ın zam şampiyonu!
Yeni trend “diyet baklava“
Yeni trend “diyet baklava“

TESK'ten bayram tatilinden dönen sürücülere uyarı

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Ramazan Bayramı tatilinin 6. günü itibarıyla yaşanan trafik kazalarında 65 kişi hayatını kaybetti, 536 kişi yaralandı" - "Tatilin sonuna yaklaşırken bilançonun daha da artmaması için sürücülerimiz evlerine dönerken çok dikkatli olmalı"

TESK'ten bayram tatilinden dönen sürücülere uyarı
banner17

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan Bayramı tatilinin 6. günü itibarıyla yaşanan trafik kazalarında 65 kişinin hayatını kaybettiğini, 536 kişinin yaralandığını belirterek, "Tatilin sonuna yaklaşırken bilançonun daha da artmaması için sürücülerimiz evlerine dönerken çok dikkatli olmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, bu yıl bayram tatilindeki günlük kaza ortalamasının, önceki yıllara göre daha düşük olduğunu ifade ederek, bunu sevindirici gelişme olarak nitelendirdi. Ancak tatilin son günlerinde sayının artmasından endişe ettiklerini bildiren Palandöken, şunları kaydetti:

"Ramazan Bayramı tatilinin 6. günü itibarıyla yaşanan trafik kazalarında 65 kişi hayatını kaybetti, 536 kişi yaralandı. Tatilin sonuna yaklaşırken bilançonun daha da artmaması için sürücülerimiz evlerine dönerken çok dikkatli olmalı. Üzücü bir son olmaması için trafikte kurallara harfiyen uyulmalı ve aşırı hız yapılmamalı."

Palandöken, şehirlerarası yollarda seyreden sürücülerin dinlenmeyi ve mola vermeyi kesinlikle ihmal etmemeleri gerektiğine de dikkati çekti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bendevi PalandökenTESK
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5