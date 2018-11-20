TESK'ten çocuk işçiliğiyle mücadele çalıştayı

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çocuk işçiliğiyle kararlı bir mücadele sürdürdüklerini belirterek, bu kapsamda 22-23 Kasım'da Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile çalıştay düzenleyeceklerini ve konunun tüm taraflarını bir araya getireceklerini bildirdi.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, 2018 yılının "Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı" ilan edildiği Başbakanlık genelgesi doğrultusunda, TESK ile UNICEF'in, Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı'nı yürüttüğünü ifade etti.

Programla, çocuk işçiliğinin önlenmesine katkı, çalışan çocuklara ve ailelerine destek sağlanmasının amaçlandığına işaret eden Palandöken, bu kapsamda Ankara, Adana, Gaziantep, Hatay, İzmir, Malatya, Manisa, Mersin, Ordu ve Şanlıurfa'da bin 500 çalışan ile yöneticiye çocuk işçiliği konusunda farkındalık eğitimleri verildiğini belirtti.

Esnaf ve sanatkarı bilgilendirmek için yapılan iş yeri ziyaretleri kapsamında da 100 işletmeye ulaştıklarını bildiren Palandöken şunları kaydetti:

"22-23 Kasım'da gerçekleştirilecek Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grupları (İDDG) Çalıştayı ile çocuk işçiliğine dair tüm tarafları bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Biz öz denetim mekanizmasını kuran tek meslek örgütüyüz. İDDG'lerimiz ile üye iş yerlerimizi denetliyor ve danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu sistemde ne yazık ki aksayan yönler var, bunları ortaya koyup çözümleri değerlendirmek amacıyla bu çalıştayı düzenliyoruz.

Çocuk işçiliği konusunda sağlıklı bir çalışma yürütülebilmesi için istatistik çalışmalarının yapılması çok önemli, 2012 yılından bu yana çocuk işçiliğine dair hiçbir veri çalışması yok. Sorunu iyi analiz edebilmek için Türkiye İstatistik Kurumundan bu çalışmayı kısa sürede yapmasını bekliyoruz."