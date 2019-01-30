ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çocuk işçiliğiyle mücadele konusunda kararlı olduklarını belirterek, "Çocuk işçiliği bitene, tek bir işletmede tek bir çocuk işçi kalmayana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz." ifadesini kullandı.



Palandöken, yazılı açıklamasında, yarın gerçekleştirilmesi planlanan ve UNICEF iş birliğiyle düzenlenen Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı'nın birinci dönem faaliyetlerinin değerlendirileceği sonuç toplantısı nedeniyle çocuk işçiliğine ilişkin görüşlerini paylaştı.

TESK olarak, 2018'de başlattıkları çocuk işçiliğiyle mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdüreceklerini kaydeden Palandöken, "Çocuk işçiliği bitene, tek bir işletmede tek bir çocuk işçi kalmayana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

Palandöken, geçen yıl Ankara, Adana, Gaziantep, Hatay, İzmir, Malatya, Manisa, Mersin, Ordu ve Şanlıurfa'da 200'e yakın iş yerini ziyaret ederek, çocuk işçiliği konusunda bin 500 çalışan ve yöneticiye farkındalık eğitimi verdiklerini belirtti.

"Çırakların çocuk işçi değil, ustalarından meslek öğrenen öğrenciler" olduklarının altını çizen Palandöken, söz konusu çırakların kendi okullarında teorik eğitim aldıklarını da ifade etti.

