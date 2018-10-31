TESK'ten e-ticaret vurgusu

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafımızın e-ticarette aktif olması hem katma değer açısından hem de kendini geliştirmesi açısından büyük bir ivme kazandıracak." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnafların yurt içi ve yurt dışı pazarlarda rekabet edebilmesi için e-ticarete adapte olması gerektiğini bildirdi. E-ticaretin günümüzde çok fazla kullanılan ve gittikçe yaygınlaşan bir platform olduğunu belirten Palandöken, "Biz de konfederasyon olarak bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm esnafı bir e-ticaret çatısı altında toplayacak projeler üzerine görüşmelerimiz devam ediyor. Gerekli altyapı ve maddi destek için KOSGEB ile karşılıklı istişarelerde bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yerel ürünlerin tüm ülkeye ve sonra dünyaya açılması açısından e-ticaretin önemine işaret eden Palandöken, gelişen teknolojiyle birlikte zamanla tüm işletmelerin e-ticaret platformunda yer almak zorunda olacağı bilinciyle hareket ettiklerini vurguladı.

Palandöken, esnafın markalaşması, kurumsallaşması ve kendini geliştirmesi için eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin de önemli olduğunun altını çizerek, "Esnafımızın e-ticarette aktif olması hem katma değer açısından hem de kendini geliştirmesi açısından büyük bir ivme kazandıracak. Yerel ürünlerin markalaşması, her noktaya ulaşabilmesi ülkemiz için de faydalı olacak." ifadesini kullandı.