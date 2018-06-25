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TESK'ten "ekonomik reform" talebi

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Yeni hükümet kurulur kurulmaz öncelikli olarak halkın sorunlarıyla ilgilenmeli ve ekonomideki yapısal reformlar bir an önce hayata geçirilmeli"

TESK'ten

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yeni hükümet kurulur kurulmaz öncelikli olarak halkın sorunlarıyla ilgilenmeli ve ekonomideki yapısal reformlar bir an önce hayata geçirilmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarının ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Ekonomide öncelikli hedeflerin işsizlik ve enflasyon olduğuna dikkati çeken Palandöken, "Seçim öncesinde hızla artan dolar ve avro seçim sonrasında aynı hızla düşmeye başladı. Dövizdeki ateşin sönmesi mutlaka enflasyon oranlarına da yansıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, yeni hükümetin işsizlikte kalıcı düşüş için orta ve uzun vadeli bir strateji belirlemesi gerektiğine işaret ederek, istihdam odaklı yatırımların daha çok teşvik edilmesi gibi politikalarla işsizliğin birkaç yıl içinde yüzde 5-8'e düşebileceğini bildirdi.

TESK olarak esnafın sorunlarının çözümü için gayret göstermeye devam edeceklerinin altını çizen Palandöken, şunları kaydetti:

"Yeni hükümet kurulur kurulmaz öncelikli olarak halkın sorunlarıyla ilgilenmeli ve ekonomideki yapısal reformlar bir an önce hayata geçirilmeli. Esnafın öncelikli sorunlarını ve taleplerini yeni hükümetin tüm üyeleriyle en kısa sürede paylaşacağız. Son dönemde spekülatörlerin neden olduğu yüksek fiyat hareketleri son bulacak. En önemlisi bu spekülatörlerin yaptıkları yanlarına kalmayacak ve bunlara da artık iyi bir denetim gelecek. Bu denetim sonucu patates ve soğan gibi ürünlerin fiyatları gerçek seviyesine gelecek."

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Bendevi PalandökenCumhurbaşkanlığı Ve 27. Dönem Milletvekili Genel SeçimiTESKYENİ HÜKÜMET
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