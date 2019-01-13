Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Bursa mersin dünya
AHT'yi bünyesine kattı
AHT'yi bünyesine kattı
Google'a soruşturma
Google'a soruşturma
Ankara'dan Roma'ya uçuş
Ankara'dan Roma'ya uçuş
3 yıldır tercih ediliyor
3 yıldır tercih ediliyor
Bir taşla üç kuş
Bir taşla üç kuş

TESK'ten elektrik ve doğal gazda indirim talebi

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Bu yılın başında elektrik ve doğal gazda yapılan indirimler zamlar karşısında yeterli olmadı. Geçen yıl yapılan zamların etkileri 'kış indirimi' ile azaltılmalı"

TESK'ten elektrik ve doğal gazda indirim talebi
banner17

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, elektrik ve doğal gazda sene başında yapılan indirimlerin zamlar karşısında yeterli olmadığını belirterek, "Geçen yıl yapılan zamların etkileri 'kış indirimi' ile azaltılmalı" ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, olumsuz hava şartları dolayısıyla son günlerde doğal gaz tüketiminin rekor kırdığına dikkati çekerek, elektrik tüketiminde de kayda değer bir yükseliş görüldüğünü ifade etti.

Bu yılın başında elektrik ve doğal gazda yapılan indirimlerin zamlar karşısında yeterli olmadığının altını çizen Palandöken, "Geçen yıl yapılan zamların etkileri kış indirimi ile azaltılmalı. Bunun için de özellikle bu aylarda birçok kalemde alınan vergilerde indirim yapılmalı. İndirim yapılırsa milyonlarca vatandaşımızı ve hem iş yerinde hem evinde yüksek faturalar ödeyen esnafımızı sevindirir."



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
- TESK Genel Başkanı Bendevi PalandökenTESK
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1