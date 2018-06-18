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TESK'ten emeklilik için düzenleme talebi

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Uzun yıllar çalışıp prim gün sayısını dolduran ve emekliliğine çok kısa bir süre kalan esnafımızın yaşı beklemeden emekli olabilmesinin önünü açacak düzenleme yapılmalı"

TESK'ten emeklilik için düzenleme talebi

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Uzun yıllar çalışıp prim gün sayısını dolduran ve emekliliğine çok kısa bir süre kalan esnafımızın yaşı beklemeden emekli olabilmesinin önünü açacak düzenleme yapılmalı." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, yaş engeline takılan esnaf için emeklilik hakkı getirilmesini istedi.

Bu kapsamda yeni bir çalışma yapılması gerektiğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Uzun yıllar çalışıp prim gün sayısını dolduran ve emekliliğine çok kısa bir süre kalan esnafımızın yaşı beklemeden emekli olabilmesinin önünü açacak düzenleme yapılmalı. Öte yandan emekli esnaf ve sanatkarımızın aylıkları mutlaka asgari ücretin üzerine çıkarılmalı ve emeklilik için gereken prim gün sayıları SSK'lı çalışanlarla eşit olmalı. 4 Ekim 2000 tarihinden önce oda ve vergi kaydıyla esnaf olarak işyeri bulunan ancak Bağ-Kur kaydı bulunmayan çok sayıda esnafın mağduriyeti sürüyor. Emeklilik yaşı gelen esnafa oda ve vergi kaydı dikkate alınarak geriye dönük son kez borçlanma imkanı sağlanmalı. Esnaf ve sanatkarımız bu konuda hükumetten gelecek müjdeli haberi bekliyor."

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EmekliTesk Genel Başkanı Bendevi PalandökenTürkiye Esnaf Ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK)
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