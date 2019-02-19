TESK'ten esnaf için

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, tarım sektörüne verilen akaryakıt desteğinin ulaştırma sektöründeki taşımacı esnafına da verilmesi gerektiğini bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, hükümet tarafından tarım sektörüne verilen akaryakıt giderlerinin yarısının devlet tarafından ödenmesini desteklediklerini ifade etti.

Tarıma verilen akaryakıt desteğinin, ulaştırma sektöründeki taşımacı esnafına da verilmesi gerektiğine işaret eden Palandöken, "Tarıma ve esnafa verilecek akaryakıt desteğiyle ürünlerin fiyatı düşer, enflasyon geriler ve ülkede büyüme kalıcı hale gelir. Vatandaş da uygun fiyata ürün tüketmiş olur." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, tarımın gelişmesi ve daha iyi şartlarda üretim yapılması için verilen desteğin artırılarak devam etmesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tüketicinin ucuza sebze ve meyveye ulaşabilmesi için öncelikle akaryakıt fiyatlarında özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimine gidilmeli veya nakliyeci esnafına da ucuz ticari akaryakıt verilmeli. Nakliyeci esnafının maliyetinin azalması, gıda başta olmak üzere tüm ürünlerin fiyatlarının düşmesinde etkili olacaktır. Kamyoncu, otobüsçü, dolmuşçu ve taksici esnafı devletimizin vereceği ticari akaryakıt desteğini dört gözle bekliyor. Öte yandan, akaryakıt üzerindeki ÖTV'den 10 puan indirim yapılması ekonomideki büyümeyi de beraberinde getirecektir."