banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ahu serter Trabzon dünya Uğur Yılmaz
Hedef 125 milyon dolar
Hedef 125 milyon dolar
Corolla zirvede
Corolla zirveyi bırakmıyor
THY’ye üç ödül
THY’ye üç ödül
Kahvenin ustaları
Kahve kokulu kariyer
RADYO TRAFİK UYARIYOR; KIŞ LASTİĞİN YOKSA ARACINI EVDE BIRAK!
Kış lastiğini sevdik

TESK'ten esnafa faturalarda "avantaj" talebi

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Esnafın yeni yıla umutla başlaması için elektrik, su ve doğal gaz faturalarında avantaj sağlanması gerekir, Esnafın korunması, ekonominin korunması demektir"

TESK'ten esnafa faturalarda
banner17

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafın yeni yıla umutla başlaması için elektrik, su ve doğal gaz faturalarında avantaj sağlanması gerekir. Esnafın korunması, ekonominin korunması demektir." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, elektrik, su, doğal gaz faturalarında farklı farklı kalemlerden alınan bedellerin esnafa ağır geldiğini vurguladı.

Esnafların, faturalardaki bedeller nedeniyle zorda kaldığına işaret eden Palandöken, özellikle elektrik faturalarında dağıtım bedeli, vergiler, TRT payı gibi kalemlerden esnafın muaf tutulmasını istedi.

Palandöken, sürekli artan zincir marketler, ödemeler, faturalar derken esnafın sıkıntılı bir süreç geçtiğine işaret ederek, "Esnafın yeni yıla umutla başlaması için elektrik, su ve doğal gaz faturalarında avantaj sağlanması gerekir, Esnafın korunması, ekonominin korunması demektir." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bendevi PalandökenEsnafTESK
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1