TESK'ten esnafa teknolojik destek talebi

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, her bin esnaf ve sanatkardan birinin e-ticaret yaptığını belirterek, "Bu sayının artması için esnaf ve sanatkarımıza indirimli internet paketleri, teknolojik araçlar için kredi desteği gibi özel bir teşvik sistemi kurularak destek olunmalı ve tüm bu imkanlardan yararlanabilmeleri için danışmanlık hizmeti verilmeli." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnaf ve sanatkarların e-ticaretteki payının artırılması için teknolojik destek verilmesi gerektiğini bildirdi.

Esnaf ve sanatkarların bugünün piyasa koşullarında rekabet gücünün artırılması için desteğe ihtiyacı olduğunu vurgulayan Palandöken, e-ticaretteki esnaf sayısının artırılması için esnafa özel e-ticaret teşvik paketi oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Palandöken, "1 milyon 772 bin 650 esnaf ve sanatkarımızın 2 bin 417'si e-ticaret yapıyor. Bir başka ifadeyle her bin esnaftan biri e-ticaret gerçekleştirebiliyor. Bu sayının artması için esnaf ve sanatkarımıza indirimli internet paketleri, teknolojik araçlar için kredi desteği gibi özel bir teşvik sistemi kurularak destek olunmalı ve tüm bu imkanlardan yararlanabilmeleri için danışmanlık hizmeti verilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de e-ticaret sektörünün hacminin geçen yıl yüzde 42 artarak 59,9 milyar liraya ulaştığı bilgisini veren Palandöken, esnafın markalaşması, kurumsallaşması ve kendini geliştirmesinin ülke ekonomisi ve e-ticaret hacmini büyüteceğinin altını çizdi.

Palandöken, esnafın e-ticarete başlama ve devam etme sürecinde yaşadığı sorunların çözüme kavuşturulması gerektiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Esnaf ve sanatkarımıza bu noktada yapılabilecek en önemli destek kuşkusuz teknolojik destektir. Bilgisayar, yazılım ve benzeri teknolojik araçlara ulaşımda vergi indirimleri ve fatura karşılığı sıfır faizli kredi gibi imkanlar tanınmalıdır. Biz de konfederasyon olarak bu sorunların tespiti ve çözümü için gerekli kurumlarla ve ilgili bakanlıklarla istişarelerde bulunuyoruz. Örneğin tüm esnaf ve sanatkarın tek bir web sitesi üzerinden satış yapabilmesi gibi fikirler ve projeler üzerinde çalışıyoruz. E-ticaret pastasından daha çok esnafın pay alabilmesi çok önemli. Çünkü esnafın olmadığı bir ticari platform düşünülemez."