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TESK'ten faiz indirimine destek

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Merkez Bankası, politika faizinde indirim yaparak ekonomideki normalleşme sürecinin çok daha hızlı ilerlediği mesajını vermiş oldu"

TESK'ten faiz indirimine destek
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ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunun, politika faizini düşürerek ekonomideki normalleşme sürecinin çok daha hızlı ilerlediği mesajını verdiğini bildirdi.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Merkez Bankasının faiz kararını son derece olumlu bulduklarını belirtti.

Bu kararı takiben bankaların da mevduat ve kredi faizlerini düşürerek ekonomik büyümeye katkı sağlamaları gerektiğine dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Merkez Bankası, politika faizinde indirim yaparak ekonomideki normalleşme sürecinin çok daha hızlı ilerlediği mesajını vermiş oldu. Faizlerin düşmesiyle gayrimenkul sektöründe de iyileşme görülecektir. Satılmayı bekleyen 2 milyon konut stokundan dolayı sıkıntılı bir dönem geçiren inşaat sektörü bu gelişmeyle rahatlayacaktır. Konut stoku erimeye başladıkça sektörde yeni yatırımlar kendini göstermeye başlayacaktır. İnşaat sektörü, öncü sektörlerden olduğu için ekonomideki büyüme yeniden hızlanacaktır."


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Merkez BankasıTürkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken
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