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TESK'ten gençlere "gelir testi" uyarısı

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Genel sağlık sigortasına tabi gençlerimiz 30 Kasım'a kadar gelir testlerini yaptırmayı unutmamalı"

TESK'ten gençlere
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ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Genel sağlık sigortasına tabi gençlerimiz 30 Kasım'a kadar gelir testlerini yaptırmayı unutmamalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, torba yasayla genel sağlık sigortası prim borçlarını yapılandıranların 30 Kasım'a kadar gelir testi yaptırması gerektiğini bildirdi.

Sosyal güvencesi olmayan vatandaşların ne kadar prim ödeyeceklerini belirlemek için bu tarihe kadar ikametlerinin bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına müracaat ederek gelir testi yaptırmasının önemine işaret eden Palandöken, "Genel sağlık sigortasına tabi olan gençlerimiz 30 Kasım’a kadar gelir testlerini yaptırmayı unutmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

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Bendevi PalandökenGelir TestiGenel Sağlık SigortasıTESK
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