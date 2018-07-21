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TESK'ten "gıdada KDV farklılığı giderilmesi" talebi

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Mağduriyetlerin önlenmesi için gıda ürünlerindeki farklı KDV oranı uygulamasına bir an önce son verilmeli"

TESK'ten

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gıda ürünlerindeki farklı KDV uygulamalarının son bulmasını yeni yönetimden beklediklerini belirterek, "Mağduriyetlerin önlenmesi için gıda ürünlerindeki farklı KDV oranı uygulamasına bir an önce son verilmeli." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, aynı üründe birden fazla KDV oranı olmaması gerektiğine dikkati çekti.

Gıda ürünleri toptan alındığında yüzde 1 olan KDV oranının perakende satışta yüzde 8'e kadar çıktını vurgulayan Palandöken, özellikle lokantacı esnafının farklı KDV oranlarından olumsuz etkilendiğini belirtti.

Palandöken, gıda ürünlerindeki farklı KDV uygulamalarının son bulmasını yeni yönetimden beklediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Gıda ürünlerinin toptan ve perakende satışındaki farklı KDV oranı uygulaması çok sayıda soruna neden oluyor ve esnafı mağdur ediyor. Mağduriyetlerin önlenmesi için gıda ürünlerindeki farklı KDV oranı uygulamasına bir an önce son verilmeli. Kuruyemişi toptan satınca yüzde 1, perakende satınca yüzde 8, kuruyemiş ürünlerinin üzerini soya veya şekerle kaplayınca yüzde 18 KDV oranı var. Unu yüzde 1 KDV ile alıp ekmek yaparak satarsanız yine yüzde 1 ancak simit yaparak satarsanız yüzde 8 KDV uygulanıyor. Gıdada farklı KDV oranı uygulaması yalnızca Türkiye'de var. Bu karışıklığın önüne geçmek için tüm gıda ürünlerinde KDV oranı yüzde 1 olmalı. Oranları eşitlenirse KDV iadesi ile ilgili sorunlar da kendiliğinden çözülmüş olacak."

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Bendevi PalandökenGıda ürünleriKdvTESK
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