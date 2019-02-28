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TESK'ten girişimcilik mesajı

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Sürekli büyüme ve gelişme gösteren dünyada toplumların ihtiyaçları da değişim gösteriyor. Bu ihtiyaçlara cevap verebilmek için girişimcilik olmazsa olmaz bir kıstas"

TESK'ten girişimcilik mesajı
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ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sürekli büyüme ve gelişme gösteren dünyada toplumların ihtiyaçlarının da değiştiğini belirterek, "Bu ihtiyaçlara cevap verebilmek için girişimcilik olmazsa olmaz bir kıstastır." ifadesini kullandı.

Palandöken, Girişimcilik Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, girişimciliğin özellikle gelişmekte olan ülkeler için işsizliğin çözümü ve ekonomik kalkınmanın önemli bir parçası olduğunu bildirdi.

Girişimciliğin küçük adımla başlayarak büyük bir etkiye sahip olduğunu vurgulayan Palandöken, şu değerlendirmede bulundu:

"Sürekli büyüme ve gelişme gösteren dünyada toplumların ihtiyaçları da değişim gösteriyor. Bu ihtiyaçlara cevap verebilmek için girişimcilik olmazsa olmaz bir kıstastır. Bazen küçük bir adım, küçük bir fikir, küçük bir sermaye, bazen de daha büyük adımlarla başlayan girişimcilik çok büyük etkilere yol açar. Bu nedenle her yıl mart ayının ilk haftasında kutlanan Girişimcilik Haftası'nda girişimciliğin önemini daha iyi kavramalıyız."

Palandöken, bugüne kadar yaklaşık 2 bin kişiye uygulamalı girişimcilik eğitimi verdiklerini ve bunun artmasını dilediklerini kaydetti.

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Bendevi PalandökenGirişimcilik HaftasıTESK
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