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TESK'ten "grossmarket" tepkisi

- TESK Başkanı Bendevi Palandöken: - "Grossmarketlerin perakende satış yapması mutlaka bir kurala bağlanmalı. Esnafımızın üzerindeki haksız rekabetin önüne geçilmeli"

TESK'ten
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ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, grossmarketlerin perakende satış yapmalarının kurala bağlanması gerektiğini belirterek, "Esnafımızın üzerindeki haksız rekabetin önüne geçilmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, grossmarketlerin perakendeciye toptan satış yapan mağazalar olması gerektiğini, bu yerlerin perakende satış yapmalarının küçük esnafa zarar verdiğini bildirdi.

Grossmarketlerin bir furya haline geldiğine dikkati çeken Palandöken, yerel market sahiplerinin müşteri çekmek için tabelalarını "gross" olarak değiştirdiklerini kaydetti.

Grossmarketlerin perakende satış yapmalarının kurala bağlanmasını öneren Palandöken, "Esnafımızın üzerindeki haksız rekabetin önüne geçilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, vatandaşların alışveriş yaparken birden fazla işletmeye uğrayıp fiyatları takip etmeleri gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Grossmarketlerde sadece gıda ürünleri değil kırtasiye malzemeleri, kozmetik, zücaciye ürünleri, hatta giyim, spor ve inşaat malzemeleri bile satılıyor. Küçük esnafın ayakta kalabilmesi için ulusal ve yerel zincir marketler ile AVM ve grossmarketlere düzenleme getirilmeli."

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Bendevi PalandökenGross MarketTESKTürkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu
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