Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon ekonomi dünya İnşaat Prof. Dr. Murat Boru
Tükettiği enerjiyi üretiyor
Tükettiği enerjiyi üretiyor
Mayıs ayının zam şampiyonu yer fıstığı
Mayıs'ın zam şampiyonu!
Yeni trend “diyet baklava“
Yeni trend “diyet baklava“
Kurulu güç katlandı!
Kurulu güç katlandı!
Turizmci rekor bekliyor
Turizmci rekor bekliyor

TESK'ten "her şey dahil sistemi kaldırılsın" talebi

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Konaklama dışında harcama yapan turisti kazanmak için her şey dahil sisteminden vazgeçilmelidir"

TESK'ten
banner17

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, konaklama dışında harcama yapan turisti kazanmak için her şey dahil sisteminden vazgeçilmesi gerektiğini belirtti.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, otellerde uygulanan "her şey dahil" sisteminin esnafa zarar verdiğini ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, konaklama dışında da harcama yapan, yüksek gelir grubundaki turistleri hedefleyen politikalar üzerinde çalışılacağını belirten Palandöken, "Konaklama dışında harcama yapan turisti kazanmak için her şey dahil sisteminden vazgeçilmelidir. 2023'te 70 milyon turist, 70 milyar dolar turizm hedefine ulaşmak için öncelikle bu sistem kaldırılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sistemin uygulandığı bölgelerde konaklayan turistlerin bulundukları çevreyi gezmedikleri gibi esnaftan da alışveriş yapmadıklarını vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Turistler, her şey dahil olduğu için tek seferlik bir ödemeyle tatilini tek bir yerde geçiriyor. Bu da turistik bölgelerdeki esnafımızın kazancını azaltıyor. Bunun yanı sıra bazı tur rehberleri, ziyaretçilerin esnaftan alışveriş yapmalarını engelliyor ve yalnızca anlaşmalı oldukları yerlere yönlendiriyor. Bu tür haksız uygulamalarda bulunanlar tespit edilmelidir."


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bendevi PalandökenOtellerde Her şey Dahil SistemTESK
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5