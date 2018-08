TESK'ten "Her şey dahil" tepkisi - TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Hem çevredeki esnafın satışlarının artması hem de zenginliklerimizden tüm turistlerin faydalanabilmesi için 'Her şey dahil sisteminden vazgeçilmeli" - "Her şey dahil sistemi turisti de kendi vatandaşımızı da otele bağımlı kılıyor ve bu durum esnafı olumsuz etkiliyor"

07 Ağustos 2018 Salı 13:05