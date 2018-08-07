Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Bursa teknoloji Trabzon hava tahmini
Kanada'dan boykot girişimi
Kanada'dan boykot girişimi
Çözüm ortağı da 4.0
Çözüm ortağı da 4.0
En iyisini yaptılar
En iyisini yaptılar
SAHA'da bayrak değişimi
SAHA'da bayrak değişimi
Fındık üreticisine uyarı
Fındık üreticisine uyarı

TESK'ten "Her şey dahil" tepkisi

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Hem çevredeki esnafın satışlarının artması hem de zenginliklerimizden tüm turistlerin faydalanabilmesi için 'Her şey dahil sisteminden vazgeçilmeli" - "Her şey dahil sistemi turisti de kendi vatandaşımızı da otele bağımlı kılıyor ve bu durum esnafı olumsuz etkiliyor"

TESK'ten

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Her şey dahil sisteminin yerli ve yabancı turisti otele bağımlı kılarak esnafı olumsuz etkilediğini belirterek, "Hem çevredeki esnafın satışlarının artması hem de zenginliklerimizden tüm turistlerin faydalanabilmesi için her şey dahil sisteminden vazgeçilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, yazılı açıklamasında, otellerde uygulanan "Her şey dahil sistemi"nin çevre esnafına zarar verdiğini bildirdi.

Yılın ilk yarısında turistlerin en çok harcama yaptığı kalemin yeme ve içme olduğunu, turistlerin ülke ziyaretinde gerçekleştirdiği toplam 11,5 milyar dolarlık harcamanın 9,5 milyar dolarını kişisel harcamaların oluşturduğunu kaydeden Palandöken, "Bunlarda da en yüksek pay 2 milyar 491 milyonla yeme içmeye ait." ifadesini kullandı.

Palandöken, otellerin "Her şey dahil sistemi"nden vazgeçerek turistlerin o bölgelerdeki meşhur yiyecek ve içecekleri tatmalarının önünü açması gerektiğini vurgulayarak, "Her şey dahil sistemi turisti de kendi vatandaşımızı da otele bağımlı kılıyor ve bu durum esnafı olumsuz etkiliyor." değerlendirmesini yaptı.

Turistlerin otelde daha fazla zaman geçirmesiyle çevre esnafının zarar gördüğüne işaret eden Palandöken, şu görüşlerini paylaştı:

"Özellikle yabancı turistlerin en çok yiyecek içecek, daha sonra alışverişe para harcadıkları ortada. Türk mutfağı da Türk motifleri de kendine özgü ve geniş çeşitliliğe sahip. Bundan faydalanmamız gerekiyor. Hem çevredeki esnafın satışlarının artması hem de zenginliklerimizden tüm turistlerin faydalanabilmesi için her şey dahil sisteminden vazgeçilmeli. Döviz girdisi ve ekonomimiz için bu çok önemli. Turizm sektörü kendini yenileyerek hem tanıtım ve reklam için hem de turizm gelirlerini artırmak için bu değişimi sağlamalı."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Her şey Dahil SistemiTesk Genel Başkanı Bendevi PalandökenTürkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5