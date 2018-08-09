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TESK'ten "hesap işletim ücreti" uyarısı

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Hesap işletim ücretleri başka kalemlerle esnafa yüklenmemeli" - "POS cihazı komisyonlarıyla esnafın her kazancından pay alan bankalar komisyon ve kullanım bedelini düşürmeli"

TESK'ten

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hesap işletim ücretlerinin Danıştay kararıyla iptal edildiğini belirterek, "Hesap işletim ücretleri başka kalemlerle esnafa yüklenmemeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Danıştay tarafından iptal edilen bankaların hesap işletim ücretlerine değindi.

Bu ücretlerin başka kalemlerle esnafa yüklenmemesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, şu görüşleri yer verdi:

"Geçtiğimiz yıldan bu yana havale, EFT, çağrı merkezlerinden yapılan havale gibi işlemlerin ücretleriyle kredi kartı aidatı yüksek oranlarda arttı. Bankalar bu şekilde 20'ye yakın farklı kalemde bedel alıyor. Şimdi hesap işletim ücretlerinin iptali hem esnaf hem de vatandaş için olumlu oldu fakat bu ücretlerden doğan kaybın bankalarca diğer hizmet bedellerine ekleneceği yönündeki beklenti de aynı şekilde endişeye yol açtı. Havale, EFT gibi 20'ye yakın farklı kalemdeki bedellere bu nedenle tekrar bir zam getirilmemeli veya başka bir kalem adı altında ayrıca bir kesinti yapılmamalı. Karını her geçen yıl katlayarak varlığını sürdüren bankalar artık vatandaşa da esnafa da ekstra yük getirmemeli."

POS cihazlarındaki komisyon ve kullanım bedeli ile EFT, havale, başka bankadan para çekme gibi farklı kesintilerin hem esnafa hem de vatandaşa yük olduğunun altını çizen Palandöken, "POS cihazı komisyonlarıyla esnafın her kazancından pay alan bankalar komisyon ve kullanım bedelini düşürmeli." değerlendirmesinde bulundu.



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Bendevi PalandökenHesap Işletim ücretiTESK
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