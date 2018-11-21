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TESK'ten "indirim kampanyası" uyarısı

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Halkımız, ekonominin daraldığı ve insanların gelirlerinin azaldığı bir ortamda 'Efsane' veya 'Kara Cuma' denilerek yapılan stok eritme oyunlarına gelmemeli"

TESK'ten
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ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Halkımız, ekonominin daraldığı ve insanların gelirlerinin azaldığı bir ortamda 'Efsane' veya 'Kara Cuma' denilerek yapılan stok eritme oyunlarına gelmemeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yılın belli zamanlarında büyük firmalar tarafından başlatılan ve tüm dünyada hızla yayılan alışveriş kampanyalarının vatandaşları yanılttığını bildirdi.

Bu tür alışveriş günlerinde önce maliyetlerin yükseltilerek fiyatların şişirildiğini, sonra da "indirim" adı altında yeniden pazarlandığını vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Stokları tüketmek için 'fırsat', 'indirim günü', 'kapatıyoruz' gibi satış teknikleri uygulanıyor. İndirim kampanyalarına karşı vatandaşlarımız çok dikkatli olmalı. Halkımız, ekonominin daraldığı ve insanların gelirlerinin azaldığı bir ortamda 'Efsane' veya 'Kara Cuma' denilerek yapılan stok eritme oyunlarına gelmemeli. Vatandaşlarımız, yeni yıla kredi kartlarını doldurarak girmemeli."

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IndirimKampanyaKara CumaTesk Genel Başkanı Bendevi Palandöken
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