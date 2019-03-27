ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sadece belli başlı birkaç üründe yapılan indirimlerin afişlerde sanki tüm ürünlerde yapılmış gibi gösterildiğini belirterek, "Vatandaşlarımız indirim tuzaklarına karşı dikkatli olmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, indirimlerin tamamen pazarlama stratejisinden ibaret olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını savundu.

Özellikle son zamanlarda yeni bir pazarlama tekniği haline getirilen sezon ortası indirimlerine karşı dikkatli olunması uyarısında bulunan Palandöken, "Hiçbir inandırıcılığı olmayan bu kampanyaların sadece ismi değişiyor. 'Sezon ortası indirimi' adı altında yüzde 50 artı kasada yüzde 20 indirim yapmak inandırıcı değil. Bunlar firmaların pazarlama stratejisi." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, rastgele indirim kampanyalarının tüketiciyi yanıltarak güven kaybına yol açtığını ifade etti.

Tüketiciyi yanıltan bu indirim kampanyalarına çekidüzen verilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"İndirim sezonları tüm mağazalar için yalnızca yılın belli dönemlerinde geçerli olmalı. Mağazalar bağlı oldukları meslek kuruluşlarından izin alarak indirim kampanyası yapabilmeli. İndirimlerin meslek odalarının izni ve kontrolüyle yapıldığı belirtilmeli. Sadece belli başlı birkaç üründe yapılan indirim bile afişlerde sanki tüm ürünlerde yapılmış gibi lanse ediliyor. Vatandaşlarımız indirim tuzaklarına karşı dikkatli olmalı. Mağaza vitrinlerine konulan yüzde 50 artı kasada yüzde 20 indirim kampanyası yalnızca satılmayan ve tek bedeni kalmış ürünlerde uygulanıyor."

- "Kampanya öncesi fiyatlar kontrol edilmeli"

Her özel günde ve her sezonda rastgele indirim yapılmaması gerektiğini belirten Palandöken, "Vatandaşlarımız alışveriş yaparken piyasayı çok iyi araştırmalı ve fiyatları kontrol etmeli. Özellikle AVM'lerdeki tekstil, kozmetik, teknolojik ürünler ile elektronik ve beyaz eşyada ucuzluk kampanyaları çok iyi takip edilmeli. Ürünlerin kampanyaya girmeden önceki fiyatı araştırılarak, indirimin büyüsüne kapılmadan alışveriş yapılmalı. İhtiyaç olmayan ürünlerin fiyatı ucuz bile olsa cebimize zarar verdiği unutulmamalı." ifadelerini kullandı.