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TESK'ten internet dolandırıcılarına karşı uyarı

- TESK Başkanı Bendevi Palandöken: - "Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala, internetten bayram alışverişi yapan vatandaşlarımız uyanık olmalı. Son dakika alışveriş çılgınlığına kapılıp internet dolandırıcılarına fırsat verilmemeli"

TESK'ten internet dolandırıcılarına karşı uyarı
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ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala, internetten bayram alışverişi yapan vatandaşlarımız uyanık olmalı. Son dakika alışveriş çılgınlığına kapılıp internet dolandırıcılarına fırsat verilmemeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, internetten bayram alışverişi yapan vatandaşları, dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ramazanda e-ticaretin büyük artış gösterdiğini aktaran Palandöken, internetten yiyecek satışlarının yaklaşık yüzde 50 arttığını, ramazan paketi bağışlarının bile internetten gerçekleştirildiğini belirtti.

Bayramlarda ve özel günlerde internet üzerinden yapılan alışverişlerin artmasının, dolandırıcıların ekmeğine yağ sürdüğüne işaret eden Palandöken, "Özellikle internet üzerinden yapılan alışverişlerde siparişten farklı bir ürünün gönderilmesi ya da paranın ödenmesine rağmen ürünün alıcıya ulaşmaması gibi dolandırıcılık vakaları arttı. Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala, internetten bayram alışverişi yapan vatandaşlarımız uyanık olmalı. Son dakika alışveriş çılgınlığına kapılıp internet dolandırıcılarına fırsat verilmemeli." görüşüne yer verdi.

Palandöken, Türkiye'de yaklaşık 40 milyon kişinin internetten alışveriş yaptığını, en fazla giyim, aksesuar, gıda ve elektronik ürünleri satıldığını belirterek, "Dolandırıcılık vakalarının ve hak mağduriyetlerinin yaşanmaması için vatandaşlar internet alışverişi yaparken çok dikkatli olmalı. Öncelikle alışveriş yapılacak sitenin adres çubuğuna dikkat edilmeli. Sitelerin kurumsal olup olmadığı, gizlilik ilkelerine uygun hareket edip etmediği araştırılmalı. Kredi kartı bilgilerinin çalınmaması için 3D secure güvenli ödeme sistemi olan internet siteleri tercih edilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

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InternetRamazan BayramıTesk Genel Başkanı Bendevi PalandökenTürkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu
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