ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İş yeri kiralarında stopaj uygulaması tamamen kaldırılmalı ya da oran yüzde 20'den yüzde 5'e düşürülmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, iş yeri kiralarında stopaj vergisinin esnaf yönünden haksız bir düzen oluşturduğunu savundu.

İş yeri kiralarında kira gelirinden doğan vergiyi, kira gelirini elde eden mükellefin değil, kiracı konumundaki esnafın ödediğine dikkati çeken Palandöken, iş yeri kiralık olan esnaf ve sanatkarın, ticari faaliyetlerinden dolayı zarar da etse bu vergiyi ödemek zorunda kaldığını belirtti.

Palandöken, "Esnaf zaten yüksek kiralar, vergiler, sigorta primi, verginin vergisi derken kazancı buhar oluyor. Stopaj uygulaması, esnafı daha da zorluyor. İş yeri kiralarında stopaj uygulaması tamamen kaldırılmalı ya da oran yüzde 20'den yüzde 5'e düşürülmeli. Çünkü haksız bir düzen olarak esnafın kazancını önemli bir oranda azaltıyor." değerlendirmesinde bulundu.



