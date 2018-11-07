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TESK'ten "kara paket" tepkisi

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Zincir marketlerin ve AVM'lerin haksız rekabeti karşısında ezilen esnaf bir de kara paket uygulamasıyla dara sokulmamalı" - "Uygulama yürürlüğe girerse alınan tedbirler sonrasında yüzde 21'lerden yüzde 7,9 seviyelerine kadar düşen kaçak sigara ticareti yeniden yükselişe geçer"

TESK'ten
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ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "kara paket" uygulamasının esnafa ciddi maliyet getireceğini belirterek, "Zincir marketlerin ve AVM'lerin haksız rekabeti karşısında ezilen esnaf bir de kara paket uygulamasıyla dara sokulmamalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, TBMM gündeminde bulunan ve tütün ürünlerine yönelik düzenlemeler içeren kara paket uygulamasına karşı olduğunu bildirdi.

Kara paket uygulamasının esnafı bitirme noktasına getireceğine işaret eden Palandöken, "Maliyet baskısı altında olan esnafımız bir de kara paket uygulaması olursa dükkanına kilit vurma tehlikesiyle karşı karşıya kalır." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, yetkililerin kara paket konusunda esnafın çağrısına kulak vermesi gerektiğini vurgulayarak, uygulamanın, bakkal, büfe ve bayi işletmeciliği yapan esnafı olumsuz etkileyeceğinin altını çizdi.

Uygulamanın ciddi maliyet getireceğine dikkati çeken Palandöken, "Zincir marketlerin ve AVM'lerin haksız rekabeti karşısında ezilen esnaf bir de kara paket uygulamasıyla dara sokulmamalı." ifadesini kullandı.

Uygulamanın kaçak sigara ticaretini artıracağını savunan Palandöken, şunları kaydetti:

"Esnafımız gelirinin yüzde 60'ını yasal sigara satışından elde ediyor. Bu uygulama yürürlüğe girerse alınan tedbirler sonrasında yüzde 21'lerden yüzde 7,9 seviyelerine kadar düşen kaçak sigara ticareti yeniden yükselişe geçer. Bu da esnafımızın gelirinin yarı yarıya düşmesi demek. Kaçakçılığın artmasıyla olan yine esnafa ve vergi kayıpları nedeniyle devletimize, milletimize olur. Kara paket uygulaması, kaçakçılıkla beslenen terör örgütlerinin arayıp da bulamadığı bir uygulama. Devletimiz terörle mücadele yürütürken, terörü parasal açıdan besleyecek böylesi bir uygulamadan vazgeçmeliyiz. Sigara ve onun zararlı etkileriyle mücadele etmek hepimizin görevi. Bu konuda yapılan denetimler artırılmalı. Esnafımız da denetimlerde etkin rol oynamalı."

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Bendevi PalandökenKara PaketTESK
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