banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya Trabzon Bursa Demet Tekin Sarı
Soğan fiyati açıklaması
Soğan fiyati açıklaması
Temelleri sağlam
Temelleri sağlam
Otomotivde yine rekor
Otomotivde yine rekor
Taksim'e şarj istasyonu
Taksim'e şarj istasyonu
Uzay testini geçti
Uzay testini geçti

TESK'ten "kayıt dışı istihdam" değerlendirmesi

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Kayıt dışı istihdam 2002'de yüzde 52,1 iken bu yılın ağustos ayında yüzde 18,1 azalarak, yüzde 34'e geriledi" - "Kayıt dışı istihdamla mücadeleye TESK olarak her zaman destek veriyoruz, vermeye devam edeceğiz"

TESK'ten
banner17

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kayıt dışı istihdamın 2002'de yüzde 52,1 iken bu yılın ağustos ayında yüzde 34'e gerilediğini belirterek, "Kayıt dışı istihdamla mücadeleye TESK olarak her zaman destek veriyoruz, vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, kayıtlı istihdamın artmasının ekonomik kalkınma için çok önemli olduğunu ve bu konuyla daha bilinçli mücadele edilmesi gerektiğini bildirdi.

TESK olarak geçen yıl Sosyal Güvenlik Kurumu ile Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Projesi'nde (KİDEP) iş birliğine imza attıklarını hatırlatan Palandöken, "İş birliği kapsamında destek için 15 ilde sosyal güvenlik hakkında bilinçlendirme konferansları düzenledik. Konferansların önemli işlevlerinden biri de esnaf ve sanatkarın sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmesiydi." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, devletin mücadelesi ve esnaf-işçi-işverenlerin bilinçlenmesiyle kayıt dışı istihdamın her geçen yıl azalmaya devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kayıt dışı istihdam 2002'de yüzde 52,1 iken, 2010'da yüzde 43'e, bu yılın ağustos ayında ise yüzde 18,1 azalarak yüzde 34'e geriledi. Bu gelişme sevindirici fakat yüzde 5'lere kadar düşürmek elimizde. Kayıt dışı istihdamla mücadeleye TESK olarak her zaman destek veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Bunun için sosyal güvenlik hizmetlerinin iyileştirilmesi, sigorta primlerinde teşvik uygulaması, denetim sisteminin yeniden yapılandırılması gibi birçok strateji mevcut. Özellikle gençler, kadınlar, engelliler olmak üzere işsizler, küçük ölçekli işletmeler, az gelişmiş bölgeler gibi ayrı gruplara yönelik çok sayıda sigorta primi teşviki uygulanıyor. Böylece istihdam üzerindeki mali yüklerin azaltılması ve primlerini düzenli ödeyip kayıt dışı işçi çalıştırmayanların ödüllendirilmesi amaçlanıyor."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bendevi PalandökenKayıt Dışı IstihdamTESK
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1