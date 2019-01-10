ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan "KOBİ Değer Kredisi"nin tüm esnaf camiasına fayda sağlayacağını, 40 bine yakın işletmeye verilecek bu kredinin piyasaları rahatlatacağını belirtti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, küçük işletme statüsündeki esnafın yeni destek paketinden umutlu olduğunu bildirdi.

KOBİ Değer Kredisi'nin ekonomiyi rahatlatacağına işaret eden Palandöken, "13 bankanın katılımıyla yıllık cirosu 25 milyon liranın altındaki işletmelere yönelik verilecek kredi destek paketi esnafımıza nefes aldıracak. Bu destek paketini ekonomimiz ve tüm piyasalar için önemli bir adım olarak nitelendiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, Bakan Albayrak'ın açıkladığı KOBİ Değer Kredisi'nin 39-40 bine yakına işletmeye verileceğini hatırlatarak, bunun piyasaları rahatlatacağını vurguladı.

Verilecek kredinin 6 ay geri ödemesiz ve düşük faizli olacağına dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"20 milyar lira büyüklüğü olan bu paket, yıllık cirosu 25 milyon liranın altındaki işletmelere yönelik olacak. İmalat ve ihracat sektöründe azami 1 milyon lira, diğer sektörlere azami 500 bin lira değerinde kredi desteği sağlanacak. Enflasyonla mücadele başta olmak üzere ekonominin temelini oluşturan esnafımız bu destek paketiyle rahat bir nefes alacak. Şimdi en büyük beklentimiz küçük esnaf ve sanatkara yönelik de iyileştirmelerin zaman kaybedilmeden yapılması. Paketin tüm esnafımıza ve ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum."