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TESK'ten "konut kredi faizlerinin düşürülmesi" talebi

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Piyasaların düzelebilmesi için konut sektöründe fiyatların düşürülmesi şart" - "Merkez Bankasının faiz kararının ardından konut kredi faizleri de düşürülmeli"

TESK'ten
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ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ekonominin canlanması için konut fiyatlarının ve konut kredi faizlerinin düşürülmesi gerektiğini belirtti.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, dünyadaki ekonomik gelişmelerden olumsuz etkilenen piyasaların düzelebilmesi için konut sektöründe fiyatların düşürülmesi gerektiğini ifade etti.

Ekonomide alınan tedbirlerin piyasalarda yansımasının çok olumlu olduğunun altını çizen Palandöken, konut kredi faizlerinin düşürülmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Palandöken, stoktaki konutların uygun fiyata satışının sağlanması gerektiğine işaret ederek, "İnşaat sektöründe son açıklanan satış rakamları fiyatların aşağı çekilmediğini gösteriyor. Fiyatlarının yarıya düştüğünü iddia ederek 2 milyon liraya kadar ev satmaya çalışan firmalar var. Asgari ücretin 2 bin lira olduğu bir ülkede 2 milyon liraya ev satmaya çalışmak çok normal değil. Merkez Bankasının faiz kararının ardından konut kredi faizleri de düşürülmeli. Gayrimenkul fiyatları aşağı çekilirse 2 milyona yakın konut stoku kısa zamanda erimeye başlar." değerlendirmesinde bulundu.


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Bendevi PalandökenKonut Kredi FaizleriTESK
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