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TESK'ten "kredi kartı borcu yapılandırması"na destek

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Kredi kartı borçlarının yapılandırılması, piyasaların canlanmasıyla birlikte esnafa rahat nefes aldıracak"

TESK'ten
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ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kredi kartı borçlarının yapılandırılması, piyasaların canlanmasıyla birlikte esnafa rahat nefes aldıracak." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan, kredi kartı borçlarının yapılandırılmasına ilişkin çalışmayı değerlendirdi.

Kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çeken vatandaşların bunları daha kolay ödemelerine imkan sağlayacak düzenlemenin, başta kredi kartı sahipleri olmak üzere esnaf ve sanatkarları rahatlatacak bir adım olduğunu belirten Palandöken, uygulamanın piyasaları da canlandıracağını vurguladı.

Palandöken, "Kredi kartı borçlarının yapılandırılması oldukça sevindirici. Kredi kartı borçlarının yapılandırılması, piyasaların canlanmasıyla birlikte esnafa rahat nefes aldıracak. Halk Bankası tarafından 350 bin kişiye verilecek 22 milyar liralık kredi de zor durumdaki esnafı ve sanatkarımızı rahatlatacak." değerlendirmesinde bulundu.

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