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TESK'ten "mesleki eğitim güçlendirilsin" önerisi

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Nitelikli elemanların sayısını artırmak ve işsizliği düşürmek için yeni dönemde mesleki eğitime daha çok ağırlık verilmeli"

TESK'ten

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, nitelikli elemanların sayısını artırmak ve işsizliği düşürmek için yeni dönemde mesleki eğitime daha çok ağırlık verilmesi gerektiğini belirtti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, ekonominin güçlenmesi ve genç işsizliğin azaltılması için mesleki eğitimin önemine dikkati çekti.

Nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması için mesleki eğitimin önemli olduğuna işaret eden Palandöken, "Meslek yüksekokulu mezunlarına da askerlikte avantaj sağlanarak mesleki eğitim özendirilmeli. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle kısa dönem askerlik hakkından faydalanan kesime meslek yüksekokulu mezunlarının dahil edilmesiyle mesleki eğitime talep artacak ve piyasadaki ara eleman eksiği giderilecek. Kalifiye eleman sıkıntısını aşmak için mesleki eğitim cazip hale getirilmeli ve gençlerimizi mesleki eğitime yönlendirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, iş yeri sahiplerinin kalifiye eleman bulmakta sıkıntı çektiğini belirterek, "Nitelikli elemanların sayısını artırmak ve işsizliği düşürmek için yeni dönemde mesleki eğitime daha çok ağırlık verilmeli. Mesleki eğitim hem nicelik hem de nitelik yönünden ön plana çıkarılmalı ve güçlendirilmeli. Mesleki eğitimi özendirerek hem sektörün ara eleman eksikliğini gidermeli hem de genç nüfusun işsizlik oranını düşürmeliyiz." ifadelerini kullandı.

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Mesleki EğitimTesk Genel Başkanı Bendevi Palandöken
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