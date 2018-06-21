ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vatandaşların küçük meblağ olarak görüp almadığı para üstlerinin işletmelere kar kaldığını belirterek, "Vatandaşlarımız 1 kuruş dahi olsa para üstlerini almalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, büyük market ve markaların nakit alışverişlerde 1 liranın altında kalan para üstlerini vermediklerini ve bunun yeni bir haksız kazanç elde etme yolu olduğunu savundu.

Piyasada yeterince bozuk para olduğunu vurgulayan Palandöken, "Yılın ilk 5 ayında darphane tarafından toplam 579 milyon 856 bin adet bozuk para piyasaya sürülmesine rağmen işletmelerin müşterilere bozuk para üstü vermemesi düşündürücü. Ekonomide gelinen bugünkü noktada vatandaşlarımız 1 kuruş dahi olsa para üstlerini almalı." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, vatandaşların küçük meblağ olarak görüp almadığı para üstlerinin işletmelere kar kaldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Vatandaş, 1, 5, 10, 25 kuruş gibi küçük paralara tenezzül etmeyince bu durum işletmelerin işine geliyor. Az para algısı yaratılmasını etiketler üzerinde de oldukça sık görüyoruz. Etiketin üzerine 39,90 veya 39,99 yazıp ucuz algısı yaratılıyor ama kasada nakit ödemelerde ne 10 kuruş ne de 1 kuruş veriliyor. Para üstünü tam almak için kredi kartı ile ödeme yapmak gerekiyor, bu sefer de vatandaş kredi kartlarına yüklenip borçlarla uğraşıyor. Bu yüzden kaç kuruş olursa olsun vatandaş para üstünü mutlaka almalı. Bu bizim en doğal ve yasal hakkımızdır. Esnafımız sakızla dahi olsa para üstünü mutlaka verir. Haksız kazanç sağlayan işletmelere geçit verilmemeli."