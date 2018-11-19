Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya Trabzon Murat vali
Sil baştan planlama
Sil baştan planlama
Yemekmatik geliyor
Yemekmatik geliyor
İnek sütü satacak
İnek sütü satacak
Hukuktan ihracat çıktı
Hukuktan ihracat çıktı
CarPlay'e entegre oldu
CarPlay'e entegre oldu

TESK'ten "perakende yasası yeniden düzenlensin" talebi

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Perakende yasası, esnaf ve sanatkarın haklarını koruyacak şekilde tekrar düzenlenmeli ve tam olarak uygulanmalı"

TESK'ten
banner17

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, perakende yasasının esnaf ve sanatkarın haklarını koruyacak şekilde düzenlenmesini ve tam olarak uygulanmasını istedi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, 2015 yılının Ocak ayında yürürlüğe giren perakende yasasının ihtiyaca cevap vermediğini savundu.

Esnaf ve sanatkarın en çok AVM ve zincir marketlere karşı korunmaya ihtiyaç duyduğunu belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Bu yasa ise tam olarak uygulanmıyor. Ekim ayı sonu itibarıyla zincir market sayısı 30 bin 864'e çıktı. Artık her sokak başına yan yana mantar gibi türeyen zincir marketler esnafın ayakta kalmasını zorlaştırıyor. Bunun gibi birçok madde ya tam anlamıyla uygulanamıyor ya da yeterli gelmiyor. Perakende yasası, esnaf ve sanatkarın haklarını koruyacak şekilde tekrar düzenlenmeli ve tam olarak uygulanmalı. Uygulamaya geçmeyen yasanın, esnafımıza hiçbir faydası olmuyor."

Palandöken, esnafın ekonomik kalkınma ve büyüme içindeki payının yadsınamayacağını, bakkalı, berberi, terzisi, kuaförü, manavıyla 2 milyon esnafın ekonominin can damarlarından biri olduğunu ifade etti. Palandöken, ekonomik büyüme için esnafın gelişmesini engelleyen tüm sorunları ortadan kaldırmak gerektiğini vurguladı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bendevi PalandökenPerakende YasasıTESK
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1