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TESK'ten "poşet beyanname süresi uzatılsın" talebi

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Yüzbinlerce esnafımızın poşet cezasına çarptırılmaması için beyanname verme süresinin acilen uzatılması gerek"

TESK'ten
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ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın, poşet beyannamelerini nereye ve nasıl vereceğine ilişkin yeterince bilgilendirilmediğini belirterek, "Yüzbinlerce esnafımızın poşet cezasına çarptırılmaması için beyanname verme süresinin acilen uzatılması gerek." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, poşet için beyanname verme süresinin yarın sona erdiğini hatırlattı.

Bu sürenin bir kez daha uzatılmasını ve basit usulde vergiye tabi esnafın uygulamadan muaf tutulmasını isteyen Palandöken, şunları kaydetti:

"Esnafımız beyannamenin nereye ve nasıl verileceği konusunda yeterince bilgilendirilemedi. 2872 sayılı Çevre Kanunu'na göre, poşet beyanı verme yükümlülüğünü zamanında veya tam olarak yerine getirmeyenlere önce tebliğ gönderiliyor ardından 18 bin 37 lira ceza veriliyor. Yüzbinlerce esnafımızın poşet cezasına çarptırılmaması için beyanname verme süresinin acilen uzatılması gerek."

Palandöken, bu konudaki belirsizliklerin devam ettiğini, poşet beyannamesinin vergi beyannameleriyle karıştırıldığını ifade etti.

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BeyannamePoşetTesk Genel Başkanı Bendevi PalandökenTürkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)
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