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TESK'ten sahte altın uyarısı

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Sahte altını gerçeğinden ayırt etmek için uzmanlık gerekiyor. Vatandaşlarımız altın alışverişi yaparken çok dikkatli olmalı. Altın satın alırken de bozdururken de bildikleri ve güvendikleri kuyumcu esnafını tercih etmeli"

TESK'ten sahte altın uyarısı
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ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sahte altını gerçeğinden ayırt etmenin uzmanlık gerektirdiğini belirterek, "Vatandaşlarımız altın alışverişi yaparken çok dikkatli olmalı. Altın satın alırken de bozdururken de bildikleri ve güvendikleri kuyumcu esnafını tercih etmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, düğün sezonunun başlamasıyla gram ve çeyrek altın taleplerinin arttığını ancak altın fiyatlarının büyük oranda yükseldiğini bildirdi.

Düğünlerde en çok tercih edilen çeyrek altının 375-380 lira civarında satıldığına işaret eden Palandöken, "Altınların fiyatı yükselince dolandırıcılar piyasaya sahte altın sürmekte gecikmiyor. Sahte altını gerçeğinden ayırt etmek için uzmanlık gerekiyor. Vatandaşlarımız altın alışverişi yaparken çok dikkatli olmalı. Altın satın alırken de bozdururken de bildikleri ve güvendikleri kuyumcu esnafını tercih etmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, Türkiye'nin kişi başına en fazla altın satın alan ülkeler arasında olduğunu ancak fiyatların yüksek olmasından dolayı üretimde azalma yaşandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2017'de toplam 41,8 ton, 2018'de 30,3 ton sikke ve ziynet altın üretildi. Bu yılın ocak ve şubat aylarında toplam 1 milyon 7 bin 110 adet çeyrek altın üretimi yapıldı. Geçen yılın ilk iki ayında 1 milyon 188 bin 890 çeyrek altın üretilmişti. Yani ocak ve şubat aylarındaki çeyrek altın üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 azaldı."

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Bendevi PalandökenSahte AltınTESK
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